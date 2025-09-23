El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente El Gobierno vasco pagará hasta 800 euros a los propietarios que cedan sus pisos vacíos en Bilbao
Curro Romero. SUR

Curro Romero, ingresado por una neumonía

Las complicaciones respiratorias han llevado a su hospitalización de urgencia

Joaquina Dueñas

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:20

La salud de Curro Romero vuelve a tener en vilo a familiares, amigos y aficionados después de que haya tenido que ser ingresado de urgencia en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla por complicaciones respiratorias. El diestro se encuentra en observación a causa de una neumonía derivada del covid, enfermedad que estaba superando en buenas condiciones en su domicilio hasta su hospitalización en la madrugada del lunes.

Este es el tercer ingreso en lo que va de año del Faraón de Camas, que arrastra problemas de salud debido a su avanzada edad, 91 años. De momento, se desconocen los detalles de su estado, aunque parece que la infección estaría controlada. En todo caso, se espera que permanezca ingresado hasta su total recuperación antes de recibir el alta. Una vez más, su esposa y apoyo incondicional, Carmen Tello, permanece a su lado en todo momento.

