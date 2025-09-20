La curiosa tradición que tienes que hacer si vas a Castro Urdiales: ¿Por qué la gente da una patada a la pared del rompeolas? El influencer Román Socias, que está recorriendo España, ha visitado la localidad cántabra para descubrir algunas curiosidades

Silvia Osorio Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:14 Comenta Compartir

Cada ciudad tiene sus tradiciones y leyendas. Y en la localidad cántabra de Castro Urdiales existe una vieja costumbre que los lugareños conocen desde niños pero que sorpende a quienes visitan el municipio. Se trata de dar una patada cuando se llega al final del rompeolas. El paseo termina cuando se toca con el pie el robusto muro de piedra que marca el final del camino.

Se trata de un curioso hábito que ha compartido en su perfil de Instagram Román Socias, el influencer argentino detrás de la cuenta 'El Viaje de Romancito' que ha visitado la localidad costera recientemente. El creador de contenido, con más de 300.000 seguidores, lleva más de un año recorriendo las 50 provincias españolas para descubrir sus secretos o curiosidades poco conocidas.

«¿Por qué la gente patea esta pared en Castro-Urdiales?», comienza el joven en uno de sus últimos vídeos publicados. El rompeolas, que antes servía para proteger a los barcos que cargaban mineral del fuerte oleaje, ha pasado a ser una extensión del bonito paseo marítimo de la localidad. Quien pasea por allí, puede ver a muchas personas tocando la pared con el pie y darse media vuelta, sobre todo en verano, ya que en invierno el paseo se cierra de forma frecuente por los temporales.

El origen

Sobre el origen de esta costumbre, poco se sabe. Ya sea por costumbre, por tradición o deseo de buena suerte, todo aquel que pisa el rompeolas termina dando la patada, haciendo que perdure en el paso de los años de esta ciudad marinera. «Lo curioso, es que al parecer no tiene una finalidad en sí. Algunos dicen que es para la buena suerte, pero a todos los que les pregunté me respondieron no hay por qué, es costumbre», explica el influencer a sus seguidores que no duda en seguir la tradición.