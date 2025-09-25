El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La curiosa forma con la que el Athletic se vuelve a colar en 'La Revuelta'

El programa de este jueves escondía un escudo del club rojiblanco

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Jueves, 25 de septiembre 2025, 22:09

El Athletic ha vuelto a colarse en 'La Revuelta'. En el clásico 'preshow', esta vez la bañera la ocupó un espectador que dio qué hablar. Se hacía llamar Dj Oscuro. Y promocionaba sus mezclas con una camiseta visitante del Rayo Vallecano mientras estaba tumbado en el recipiente lleno de peluches junto a Sergio Bezos.

Resulta que el Rayo no era su único equipo. Ya dio una pista que le tiraba el Athletic cuando mandó un saludo a «dos amigos del País Vasco» que quería ver pronto. Fue cuando el programa mostró su perfil musical de Instagram cuando se manifestó su vena rojiblanca. El espectador salía con una pose parecía a «una maja de Goya», según Grison, y lo hacía con una camiseta del Athletic. Concretamente, con la visitante de esta temporada de color azul oscuro.

«Principalmente pincho en máquina», explicaba. «No está tan mal, eh. Le hemos subestimado», ensalzaba el presentador, David Broncano, tras poner una de sus sesiones por los altavoces del teatro.

