La crítica de Tania Llasera a la Intermodal de Bilbao: «Queda más profundo, misterioso...» La comunicadora comparte con sus seguidores en redes su experiencia en la estación de autobuses y recibe un aluvión de comentarios

Marina León Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:25 | Actualizado 16:12h.

A Tania Llasera no le gusta la Intermodal de Bilbao. Así lo ha contado en uno de sus últimos post de Instagram, donde critica abiertamente la, en su opinión, poca información que la estación de autobuses ofrece a los viajeros. «Cuando coges el ascensor no pone entradas y salidas, pone 'a la dársena'. Queda más profundo, misterioso... prefieren que ponga muy poquita cosa en vez de explicarse bien. No es de utilización ciudadana normal», indica en una conversación con sus padres que ha decidido grabar y compartir con sus seguidores.

Por otro lado, señala que la estación «sigue en obras», algo que incrementa la dificultad para orientarse. «Anda que no haríamos mejoras mamá», bromea la conocida presentadora. Nada más publicar el video, este se ha llenado de comentarios. Algunos no coinciden con las críticas de la comunicadora. «A ver Tania, en nada de acuerdo contigo. La estación de bus de Bilbo está bien clara y cómoda», «sales del metro y tienes el acceso sin salir a la calle, si accedes por la calle tienes una gran explanada para ir cómoda con las maletas. Que sí, que igual necesitamos indicaciones como si fuese un motel de carretera con luces de neón, pero vamos, que para mí no hay ningún problema», comentan algunos usuarios.

Mientras, otros critican la renovación de la Intermodal afirmando que «antes parecía una estación de autobuses pequeña, ahora la han dejado peor», «tuve que preguntar por dónde se salía porque estaba agobiada de andar buscando la salida. Es un horror», añaden.