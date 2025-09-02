Cristina Pedroche reaparece dos meses después de dar a luz con una foto en pijama: «No quería leer comentarios dañinos» La presentadora reconoce que ha sufrido algún bajón «pero nada que ver con la otra vez»

Cristina Pedroche ha reaparecido en redes dos meses después de dar a la luz a su segundo hijo. La presentadora y su marido Dabiz Muñoz dieron la bienvenida a Isai a mediados de julio, dando un hermanito a la pequeña Laia. A partir de entonces, ni rastro en su perfil de Instagram en el que se muestra siempre muy activa.

«Claro que iba a volver. Hay Pedroche para rato», comienza diciendo la colaboradora de programas como 'Zapeando'. Ante su silencio en redes, se habían generado algunos comentarios. Pedroche ha querido compartir ahora los motivos de su ausencia. Su prioridad ha sido centrarse en su familia y evitar exponerse a la opinión pública, tal y como hizo tras el alumbramiento de su primogénita.

«He cogido unos días, que se han convertido en semanas, para estar tranquila con mis bebés y conmigo misma sin notar la presión de las redes sociales ni leer los comentarios dañinos, porque sé que muchos o pocos, siempre hay. Hace dos años cuando nació mi primera hija no me di este tiempo, os conté muchas cosas, os mostré mis sentimientos, me abrí en canal cuando más vulnerable estaba…y ya sabéis que no me fue muy bien», explica junto a una foto vestida en pijama, con restos de leche, y sentada en un cuarto lleno de juguetes.

Aquella situación vivida en su estreno en la maternidad, contribuyó, señala, «a hundirme un poco más en el hoyo en el que el posparto me estaba metiendo. Más miedos, más inseguridades. (Los que hayáis leído mi libro ya sabéis)», apunta.

Ahora, se congratula por haber tomado la decisión de evadirse de las redes y centrarse en sus pequeños, aunque reconoce que tampoco ha sido tarea fácil: «Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos… Algún momento de bajón he tenido pero nada que ver con la otra vez… Cruzo dedos».

«Todo el día en moño y dando teta»

Pedroche desvela que la pasada semana ya se planteó reaparecer, pero no sabía cómo hacerlo, sentía que no tenía ninguna foto buena para subir». Después de barajar subir una foto que se sacó en la piscina, finalmente, la elegida ha sido una ataviada con un pijama.

«Así que al final he decidido subiros mi verdad, mi felicidad y mi momento. En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta. Me paso todo el día con uno, con la otra o con los dos a la vez en la teta. Todos los pijamas manchados de leche, y la casa llena de pañuelos», comenta.

La presentadora de Atresmedia finaliza su publicación asegurando que está viviendo un momento «precioso, pero duro e intenso también» y que retomará su actividad en las redes de forma más frecuente. «Gracias a todos los que me habéis estado escribiendo preocupándoos por mí. A los que me habéis estado criticando y mandando odio aún cuando no subía nada, quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo. No, en serio, gracias a todos, a los que me deseáis el bien y el mal, os mando un abrazo muy fuerte y mucho amor», zanja.