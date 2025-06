La conmovedora carta de Ariadne Artiles tras la muerte de su padre: «Me hubiera gustado tener más tiempo»

Marina León Sábado, 7 de junio 2025, 17:19 Comenta Compartir

La modelo Ariadne Artiles ha compartido este sábado el fallecimiento de su padre, Ángel Artiles, a los 65 años, tras una complicada batalla contra el cáncer. La modelo canaria ha plasmado su dolor en una conmovedora carta que ha publicado en sus redes sociales.

«Una semana sin ti, papá, y aún no me lo creo. Es muy difícil encontrar las palabras», escribe. «No he querido despedirme de ti de ninguna manera y hacerlo por aquí me parece un poco loco, pero si alguien tenía un mimo que se lo pisaba ese eres tú, papi, así que aquí estoy para presumir un poco más de ti», relata la autora de los libros 'Pura vida' y 'Mamás salvajes'.

«No será una despedida sino un hasta siempre, papá, porque aquí estaré para honrar tu memoria y recordarle a tus nietas quién eres y lo que somos gracias a ti», añade la modelo canaria, refiriéndose a sus niñas Ari y las gemelas María y Julieta. Junto al texto, unas entrañables fotos abrazada a sus hermanos Aída, Tim y Raquel. «Les diré que miren al cielo y te encontrarán en la estrella más grande. Te voy a echar mucho de menos papá. Te quiero siempre hasta el infinito y más allá...Tu primogénita», señala en la emotiva misiva.

Para quienes no conocieron a su padre, Ariadne le define como «un genio, un intelectual empedernido». «Fiel a sus principios y amigo de todos, aunque siempre tuvo debilidad por las personas vulnerables», detalla. Según explica, su padre era profesor de inglés «y sacó la carrera de filología inglesa en la mitad de tiempo porque yo ya venía en camino y no había tiempo que perder», puntualiza.

También destaca las dotes artísticas de su progenitor. «Era un loco de la música. Tocaba la guitarra, el piano, cantaba y le gustaba mucho bailar». Por último, lamenta que se haya marchado «antes de tiempo». «Nada me ha hecho más daño que no poder salvarte de esta, papá. Me hubiera gustado tener más tiempo, pero en mejores condiciones. Decirle más cosas, abrazarlo una vez más, otro abrir de ojos con esa mirada única», concluye.