El conmovedor mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper en su lucha contra el cáncer: «Aunque se vea raro, es el chico más guapo» El político vasco del PP sigue en tratamiento, pero «queda poco»

Silvia Osorio Miércoles, 17 de septiembre 2025, 09:20

No son momentos fáciles para Borja Sémper y Bárbara Goenaga pero la pareja ha afrontado la enfermedad del portavoz nacional del PP con mucha entereza y positivismo. El político vasco se encuentra en pleno tratamiento contra el cáncer y su mujer le ha dedicado un conmovedor mensaje para insuflarle todos los ánimos posibles en un camino del que queda «poco».

La actriz guipuzcoana ha compartido con todos sus seguidores unas tiernas palabras que han recibido ya numerosos comentarios. «Vengo a decir que aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta, y el más alegre y mejor enfermo (no daba un duro y ya queda poco)», ha comenzado diciendo la intérprete.

Borja Sémper y Bárbara Goenaga forman una pareja sólida. Fue el 20 de diciembre del año 2015, en un concierto en Vitoria, de Love of Lesbian, cuando se dejaron ver juntos por primera vez. Desde entonces, no se han separado. Ambos comparten dos hijos y conviven con aquellos que cada uno tuvo en relaciones anteriores.

El político de Irún, de 49 años, anunció el pasado mes de julio que padecía un cáncer del que debía ser tratado. El portavoz nacional del PP reveló que fue diagnosticado de un tumor que en fase primigenia y con «perspectivas médicas razonables». Este revés ha alterado su vida y su familia se ha convertido en su mayor apoyo: «Que lo quiero con toda mi alma. Que tengo unos hijos que son más majos que las pesetas, y de los que estoy cada día más enamorada. Que los pocos días que nos ha dejado este verano, hemos conocido mejor Guadalajara, y que es preciosa. Y salvaje. Con iglesias románicas en cada esquina, paisajes de juego de tronos y corzos por todas partes. Es mágica. Id», ha finalizado la actriz.