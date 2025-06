La confusión de Grison en 'La Revuelta': «Es un filial del Atlético de Bilbao»

Gabriel Cuesta Miércoles, 11 de junio 2025, 08:48 Comenta Compartir

Grison ha vuelto a protagonizar un desliz al referirse al Athletic en 'La Revuelta'. El colaborador del programa de David Broncano mencionó al «Atlético de Bilbao» cuando el JJ, ganador de Eurovisión e invitado de este martes en el espacio de La 1, brindó al presentador como regalo una bandera de su país, Austria, como regalo. «Desde Viena con amor. JJ. Para La Revuelta y David», firmó en la enseña.

«Es un filial del Atlético de Bilbao», soltó el madrileño. Pietsch entregó el clásico regalo a Broncano. Johannes Pietsch también había entregado antes a Broncano unos huesitos de chocolate y avellana austriacos y los típicos dulces Mozart, una especie de bombón de chocolate, mazapán y crema de turrón.

De padre austríaco y madre filipina, el cantante, Broncano le presentó como «la persona que ha evitado que gane Israel». En el último minuto, el televoto le aupó por delante de Israel después del masivo apoyo del público al país hebreo. Necesitaba 178 puntos y lo consiguió para superar a Yuval Raphael. Tras el enganchón con Melody, el presentador no dudó en cachondearse del penúltimo puesto de la andaluza durante la entrevista.

Los hermanos Williams

No es la primera vez que al Athletic se le nombra de mala manera en 'La Revuelta'. Durante la visita de Iñaki y Nico Williams, desde el fondo donde se ubican Grison y Ricardo Castella se escuchó «el Bilbao». No quedó claro quién lo dijo y se acusaron mutuamente. El mayor de los hermanos les dio un tirón de orejas. «¿Quién ha dicho el Bilbao? El Athletic. Allí no sienta bien, suena feo. Es mejor decir el Athletic. Es que de Bilbao suena feo».