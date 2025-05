El cocinero vasco de 'Supervivientes' se despide con un discurso muy emotivo y aplaudido

Joseba Fiestras Viernes, 2 de mayo 2025, 07:11 Comenta Compartir

Makoke, Manuel y Koldo se jugaban la expulsión en la gala de 'Supervivientes' de esta semana. El de 'La isla de las tentaciones' era el primero en librarse de la quema. Solo quedaban la ex de Kiko Matamoros y el cocinero de San Sebastián. Y este último rezaba para que el público le escogiera a él. Manuel celebraba con ganas su triunfo. Makoke Había expresado insistentemente su deseo de permanecer en la competición, mientras Koldo insistía en que la gente le votara a él. «Un superviviente abandonará Cayos Cochinos para dirigirse directamente a España», anunciaba solemne Jorge Javier Vázquez.

Ya en la palapa, la tensión se masticaba en el ambiente. Koldo no perdía la esperanza de abandonar esa noche el formato, mientras Makoke se aferraba a ella, pero en dirección contraria. Vázquez tardó lo suyo en dictaminar la decisión de la audiencia que, finalmente, atendió las súplicas del más veterano de la playa. «Estoy muy agradecido con la gente que me ha apoyado ahora que he estado mal, y que me han dejado salir por la puerta grande, dejando aquí a aquellos que tienen más salud que yo», declaraba emocionado Koldo Royo tras saberse expulsado por la audiencia.

El chef vasco se despedía así de 'Supervivientes', tras tener que ser evacuado hace unos días por motivos de salud. El donostiarra no esperaba permanecer tanto tiempo en el concurso y había manifestado varias veces su deseo de ser eliminado. «No quiero salir por la puerta de atrás, que me manden fuera por estar enfermo», le decía al empezar la gala al presentador que no ponía pegas al ruego de su entrevistado.

«Haber estado dos meses aquí es la leche. Espero haber motivado a la gente de mi edad que ha pasado una enfermedad, para hacerles saber que hay que seguir adelante. Me he encontrado personas que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo amistad, comer unas grandes cenas... Al final, esto es un juego», proclamaba sonriente el cocinero que tampoco ahorraba loas para la organización del formato. «A todo el equipo que está ahí, al sol, haciendo este programa... Gracias al equipo médico y a todos», correspondía sincero. Si algo ha caracterizado al maestro de fogones, pionero en llevar la cocina a Internet, en 1998, es el optimismo, compañerismo y buen rollo que ha transmitido en todo momento. Laura Madrueño elogiaba su paso por la isla. «Has sido un ejemplo a seguir», brindaba la comunicadora.

Temas

Supervivientes

Audiencias