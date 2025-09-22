El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El cariñoso mensaje de Adela González a los hermanos propietarios de la pizzeria bilbaína Demaio

La presentadora de TVE ha pasado el fin de semana en Bilbao

A.M. y S.O.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:09

La presentadora de TVE, Adela González, ha pasado el fin de semana en Bilbao y ha visitado la conocida pizzeria Demaio, gestionada por los hermanos Gioel y Mattias Demaio. Allí ha degustado las pizzas 'Regina' y 'Trentina' y ha salido encantada del restaurante. «Es una de las mejores cinco pizzerias de España y la 76 del mundo», escribió en su perfil de Instagram recordando el prestigioso ranking del 50 Top Pizza publicado a principios de septiembre.

Precisamente en la guía de este año han escalado nada menos que 17 posiciones -en 2024 fueron el 96-. Se trata de una de las cinco pizzerías españolas que figuran en la reconocida clasificación. Gioel y Mattias Demaio, con dos establecimientos en la capital vizcaína, llevan varios años catapultados a lo más alto del escalafón, pero siguen rompiendo moldes.

Tras varios años en la cresta de ola gracias a su primer local ubicado en San Francisco, los hosteleros de origen italiano decidieron expandir su negocio y desembacar en el centro de la villa. En noviembre de 2023 abrieron su segundo local en Jardines de Albia, que también ha arrasado y donde también preparan pasta.

González, que ya había estado presente en la pizzeria bilbaína, escribió un cariñoso mensaje para los Demaio en Instagram: «Solo puedo decir 'grazie' porque seguís siendo los mismos chavales majos de la calle San Francisco con las pizzas más ricas que he probado nunca».

El fin de semana de la guipuzcoana no acabó ahí. También compartió una persiana de un local, ubicado en la calle Jardines, pintada con los colores de la bandera palestina y dando a conocer a sus seguidores que Reino Unido, Canadá y Australia habían reconocido el Estado palestino. «Stop genocidio en Gaza», escribió. Su viaje concluyó ayer con un vuelo de regreso a Madrid que, para colmo, sufrió varios retrasos.

