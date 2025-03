Un camarero gay muy conocido en Bilbao frena a su cita en 'First Dates': «He hecho muchos tríos...»

A.M. Jueves, 27 de marzo 2025, 07:59 | Actualizado 08:35h. Comenta Compartir

Fan de Isabel Pantoja, camarero toda la vida en Bilbao y, al parecer, el primer gay en adoptar a un niño en Euskadi. Con estos ingredientes se presentó Roberto en el restaurante de 'First Dates' en busca del amor. El equipo de Carlos Sobera le emparejó con un asturiano llamado David, que también se dedica al mundo de la hostelería y que se considera una persona «libre en todos los sentidos».

La cita tenía todo lo necesario para ir sobre raíles pero no tardó mucho en descarrilar la cosa. Y no porque los pretendientes chocasen entre sí, sino más bien porque eran como el agua y el aceite. Mientras Roberto estuvo casado muchos años, David siempre fue de relaciones abiertas. El bilbaíno contó que tiene una mala experiencia de aquella época: «Yo he hecho muchos tríos, y ahí vino mi perdición, por vicio, por probar, por ver qué pasaba. Meter una tercera persona en una relación, no». El asturiano David, por contra, afirmó que «ahora no podría tener una relación cerrada» y que solo se fija en la lealtad y no en la fidelidad. Y a Roberto no le gustó en absoluto lo que acababa de escuchar: «Yo por ahí no voy a pasar, quiero algo cerrado. Soy clásico. Lo mío es mío y los demás que se busquen la vida».

Ampliar Roberto (izquierda) saluda a David (derecha) nada más conocerse en First Dates. Cuatro

No fue en el único aspecto en el que chocaron. También lo hicieron con la religión. David no entendió porque el bilbaíno Roberto era tan católico. «La Virgen del Rocío me ayudó con la adopción», reconoció Roberto que aseguró ser el primer gay en Euskadi en adoptar un niño. Fue hace 23 años. Sin embargo, el bilbaíno se encontró con la indiferencia de su cita: «Yo no creo en nada, tengo una mente científica».

La cita iba cada vez peor y si alguno de los dos tenía una mínima esperanza de encauzar aquello, todo se fue al traste cuando hablaron de los hobbies de cada uno. David reconoció ser una persona muy activa y que pasa poco tiempo por casa. «Soy muy poco convencional para todo. En Navidad no compro ni me regalan nada: no soy nada materialista. Me gusta viajar y vivir experiencias. Fuimos a Túnez de viaje de novios y desde entonces viajo cada año: Egipto, Londres, Bruselas, etc.», contó. También aprovecha mucho sus horas libres en el día a día: «Me gusta salir, ir a charlas, al cine, a conciertos con mis amigas…». David sentenció aquello con un sutil «no soy de coger aviones» y dejando claro que él es muy casero.

Ampliar El camarero bilbaíno y su pretendiente asturiano en un momento de la cena en el restaurante de 'First Dates'. Cuatro

Cuando el equipo de 'First Dates' les invitó a una sala anexa para decidir si se darían una segunda oportunidad, ambos reconocieron que se habían caído «muy bien» pero que eran completamente opuestos. «Tienes la mentalidad demasiado abierta, yo soy de la vieja usanza», le dijo cariñosamente el bilbaíno Roberto.