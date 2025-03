Broncano descoloca a Quim Gutiérrez al preguntarle sobre injertarse pelo: «Está bajando»

Gabriel Cuesta Miércoles, 19 de marzo 2025, 22:36 | Actualizado 22:48h. Comenta Compartir

Fue el turno del actor Quim Gutierrez en 'La Revuelta'. Y nada más entrar en el teatro Príncipe se llevó un buen piropo que desató un debate capilar. «Tienes buena melena, eh», le halagaba Broncano. «Está bajando... hay menos. Hago 44 la semana que viene», se reía. ¿Y qué tiene pensado? «Aguantar. Tú estás anticipando muy bien peinando hacia delante», valoraba sobre el corte del presentador. Lo que no despejó el intérprete es si se hará un injerto. «Tengo la cabeza grande y he decidido peinármelo así. Va a perder estructura», lanzaba el balón fuera.

👨🏻‍🦲Todo no se puede, o pelo o huevos. Pastilla azul o pastilla roja. #LaRevuelta @quimyo pic.twitter.com/Q3iuIpWWPV — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 19, 2025

Broncano apuntó que se puede perder potencia sexual porque debe tomarse un medicamento para completar el tratamiento que puede causar impotencia. Dejó boquiabierto a Gutiérrez. «¿Me estás haciendo una pregunta para elegir una de las dos cosas? Un poquito de cada». Al progenitor de Broncano acabó lanzándole un mensaje para agradecer la «herencia capilar» que dejó como legado a su hijo. A cambio, el programa simuló un «Quim Gutiérrez calvo».

El actor cumplió con la tradición de traer regalos. Camisetas de la nueva película que protagoniza: 'Los aitas', dirigida por Borja Cobeaga. «¿Sabéis lo que quiere decir en euskera? Me sale hasta acento. Claro, padre», preguntaba el invitado. Y coincidió su visita con el Día del Padre. También obsequió al humorista con una taza que rompió al momento y un 'walkman'. «Vaya cascos, niño», agradecía el anfitrión, que escuchó moviendo la cabeza el clásico discotequero 'Pump it up'. A cambio, el programa regaló al actor un autorretrato gigante de macarrones.

De lo capilar pasaron a la ornitología. El actor dio el dato de que solo quedan 60 cóndores con vida. «No puede ser. Te han colado una trola», cogía desprevenido al entrevistador. También sobre el papel paterno de la rana toro. Y pasó a algo escatológico al hablar de gusanos. «¿Lombrices? Nunca he tenido, pero mi sobrina sí», respondía con una sonrisa pícara.

Cerró con las preguntas clásicas. «Soy muy decepcionante para estas preguntas». No quiso desvelar ni su dinero ni las veces que ha mantenido sexo en el último mes. «Deberías contarlo tú a partir de ahora», retaba a Broncano. «Bastante ego genera el programa, no es plan», se disculpaba el anfitrión. «La vida sexual varía mucho. ¿Cuántos años tienes pensado hacer esto?», le preguntaba el actor. «Mientras esté Pedro Sánchez en el Gobierno...», se divertía el presentador. Precisamente, el segundo invitado de la noche tenía algo que ver con el presidente del Gobierno: era José Roca, cocinero en La Moncloa desde 1978.