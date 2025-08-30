Asesinan a la tiktoker Esmeralda Ferrer junto a sus dos hijos y su marido en México La Policía sospecha que objetivo principal del asesinato era el esposo de la creadora de contenidos

Leire Moro Sábado, 30 de agosto 2025, 20:22 Comenta Compartir

Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en las redes sociales como Esmeralda FG, ha aparecido asesinada junto a su marido y sus dos hijos en el interior de una camioneta pick-up en Guadalajara, México. Los cadáveres de la familia se encontraron el pasado 22 de agosto; fueron los vecinos de la zona los que alertaron de que había varios cuerpos en el interior de un vehículo, según han publicado algunos medios mexicanos.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, confirmaron que los cuerpos que habían encontrado correspondían a dos adultos y dos menores. La Fiscalía confirmaba seis días después que se trataba de Esmeralda Ferrar Garibay, de 32 años; su esposo Roberto Carlos Gil Licea, de 36; y dos menores, hijos de la pareja, de 7 y 13 años.

Las investigaciones apuntan a que el asesinato de la familia está relacionado con los negocios de Roberto Carlos Gil. Al parecer, se dedicaba a la compraventa de vehículos. La familia se había mudado recientemente a Jalisco desde Michoacán, poco antes de ser asesinados. El último lugar en el que se les vio con vida fue en un taller donde la policía científica ha encontrado rastros balísticos y huellas de sangre, por lo que se sospecha que fueron asesinados en ese lugar.

Complicaciones en la investigación

Tras el registro del taller mecánico, la Policía detuvo a dos hombres, empleados del local, pero fueron puestos en libertad tras declarar ante la Fiscalía, ya que no se encontraron pruebas en su contra. Pero todo se complicó cuando los sospechosos salieron del juzagdo y dos familiares fueron a recogerles y un grupo armado los intercepto y secustró. Mientras que Héctor Manuel Valdivia Martínez y los dos hombres que les recogieron permanecen desaparecidos, mientras que 'El Chino' logró escapar.