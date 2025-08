El aplaudido comentario de un influencer bilbaíno sobre el Guggenheim: «Nadie se atreve a hablar de ello»

Marina León Martes, 5 de agosto 2025, 17:09 Comenta Compartir

El Museo Guggenheim es una de las señas de identidad de Bilbao. El majestuoso edificio de titanio atrae cada año a miles de turistas y apasionados del arte dispuestos a perderse durante horas entre sus exposiciones. El popular museo se ha colado también en una de las últimas publicaciones del influencer bilbaíno Eleder Iglesias (@elederiglesias), aunque el motivo no tiene nada que ver con el arte. A través del humor, el creador de contenido ha puesto sobre la mesa un asunto «que todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a hablar de ello».

Se refiere a las escaleras exteriores del Guggenheim que conectan el paseo de Uribitarte con la explanada superior, donde se encuentra Puppy. Eleder afirma que «no eres de Bilbao si nunca has pensado en esto» y define los peldaños como «el mayor terror». Vestido de traje y con un micrófono en la mano, ha salido a la calle para recoger las opiniones de los ciudadanos. Y todos están de acuerdo: «Son horribles», «nefastas», «un horror», «las peores escaleras del mundo», aseguran.

«La única forma de subirlas es corriendo, tienes que dar unas zancadas tremendas. De hecho, esta cicatriz es de aquí, de hace dos veranos», comenta una chica. «Yo soy de Barcelona y he venido a comprobarlo. No me lo creía», añade su amiga. «Podrías intentarlo, pero probablemente acabes en Osakidetza», sentencia Eleder en un video que ya se ha hecho viral. Por último, el influencer se resigna ante un sufrimiento compartido por muchos viandantes: «Las escaleras siempre ganan. Pierna que subes, pierna que repites. Jamás podrás alternarlas», concluye.