Anne Igartiburu regresa a EITB y recupera el concurso que presentó con mucho éxito Ramón García

A principios de los 90, Ramón García irrumpía en casa de los vascos para poner a prueba la compatibilidad de algunas parejas. Un programa que le dio a conocer y que resultó ser un trampolín a la televisión nacional. Ahora, EITB recupera aquel formato de 'Tal para cual', pero esta vez lo pone en manos de Anne Igartiburu. La presentadora vizcaína compaginará el concurso con 'DCorazón', el programa que presenta en Televisión Española.

La televisión pública vasca y la productora K2000 acaban de abrir el casting para acudir como participantes al concurso. «¿Lo sabes todo sobre tu pareja?», ese es el desafío que lanza Igartiburu. El concurso consiste en que tres parejas compitan entre ellas para demostrar cuál de ellas es más compatible, o más bien quién se conoce mejor. Mientras uno de los miembros de la pareja se retiraba del plató, el otro tenía que responder a una serie de preguntas tal y como las contestaría su pareja.

La intención de la cadena es mantener intacta la esencia del programa, aunque se introduzcan algunos cambios; los concursantes seguirán utilizando las míticas pizarras. Para la carrera de Ramón García, este concurso supuso un trampolín. Aunque inició su carrera en la radio, en 1989 ETB le fichó para conducir el programa, que resultó ser un éxito. De hecho, los antiguos premios TP de Oro le premiaron por su trabajo en 'Tal para cual'. A partir de ahí vendrían 'No te rías, que es peor', '¿Qué apostamos?' o 'El Grand Prix del verano', con el que regresó a la televisión nacional el verano pasado.