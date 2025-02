Anabel Pantoja y David Rodríguez abandonan Gran Canaria

B. V. Miércoles, 19 de febrero 2025, 14:54 Comenta Compartir

Anabel Pantoja y David Rodríguez han abandonado Gran Canaria junto a su hija Alma. La pareja está siendo investigada por «posible maltrato infligido» a su bebé Alma en calidad de «cuidadores de la menor, en el momento de los hechos y presuntos responsables de las lesiones». Todo indica que la investigación se va a alargar.

Es el primer viaje que realiza la pareja junto a su hija, que este miércoles cumple tres meses. El motivo del desplazamiento, según ha explicado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', sería el encuentro con varios médicos para preparar una estrategia de defensa si la jueza decide no archivar el caso por un presunto delito de maltrato infantil del que están acusados.

Los tres han llegado a Sevilla sobre las 12 horas. Las cámaras de televisión estaban esperando a David y Anabel, que se ha mostrado molesta por la presencia de los periodistas. «Perdonad, voy con la niña si no os importa. Buenos días. Por favor, no, no. ¡Vale ya! Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a proteger a los menores, ¿no? Por favor, voy con la niña. Deja de grabar. Deja de grabar. ¿No vas a dejar de grabar? Déjanos tener una entrada buena, ¿vale? Os he saludado, pero por favor. Me han respetado en Gran Canaria. Respetadme aquí. Voy con la niña, os lo pido de corazón» ha expresado muy seria.