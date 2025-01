Anabel Pantoja explica en un vídeo lo qué pasó con su hija: «Se están diciendo barbaridades»

L. Moro Jueves, 30 de enero 2025, 19:11 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

Anabel Pantoja se ha convertido de nuevo en noticia este jueves. Tras conocerse que ella y su pareja, David Rodríguez, están siendo investigados por la presunta comisión de un delito de lesiones imprudentes sufridas por su bebé, Alma, la influencer ha decidido publicar un vídeo en sus redes para dar explicaciones.

La sobrina de la famosa tonadillera ha grabado un vídeo ella misma y no ha hecho el comunicado a través de su representante o su abogado. «Me duele tener que hacer este vídeo», comenzaba Anabel. «Hemos vivido una situación muy desagradable, que han vivido muchos padres». Ha explicado que, a raíz del suceso, muchos padres se han puesto en contacto con ella para contarles que han vivido una situación similar.

Sin entrar a dar detalles sobre lo que le sucedió a la pequeña, Pantoja ha contado que el 9 de enero «Alma sufre una crisis, un episodio puntual». «Nosotros como padres tenemos una reacción normal y nos vamos directamente al hospital». La influencer y colaboradora televisiva apenas consigue aguantar las lágrimas mientras recuerda el «inferno» por el que han pasado.

«Afortunadamente, sale todo bien y estamos en casa», celebra antes de explicar lo que está pasando. «Existe un protocolo; el menor tiene mucha protección, cosa que nos alegra mucho». Según explica, los médicos les avisaron que se daban unas condiciones por las que tenían que llevar a cabo un «protocolo rutinario», ya que la bebé tan solo tenía 40 días. «En ese momento se nos cae el mundo al suelo, ¿cómo puede ser?», se lamenta.

Junto a su pareja acudieron el lunes al juzgado para explicar qué había pasado. «Nosotros vamos a colaborar, por supuesto. Porque con la verdad se va por delante». «Sin defendernos, porque no tenemos nada de lo que defendernos», ha asegurado Anabel. «Lo único que hemos hecho es amar, cuidar, salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma».

Después de dar esta explicación, el tono de la sobrina de la Pantoja se vuelve un poco más serio. «A pesar de haberlo hecho todo bien, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades y se están publicando barbaridades. Cosa que ahora mismo no me preocupa en absoluto. ¿Me duele en el alma? Sí. Se nos está acusando de algo que no hemos hecho». Ha asegurado que su cabeza ahora mismo está en cuidar de la salud de Alma y ha avisado de que cuando todo se resuelva «pillará todo lo que ha visto» y no se va a «quedar quieta», dando a entender que tomará acciones legales ante las informaciones falsas que se hayan podido dar y emitir en los medios.

Sin terminar de aclarar cuál ha sido la situación que les ha llevado a verse envueltos en una investigación por maltrato infantil, Anabel Pantoja cerraba el vídeo asegurando que lo están «pasando muy mal» y que entiende que esto sea muy «complicado de entender y que es una situación muy injusta». «La tranquilidad que tengo es que Alma está en casa con sus padres sana y feliz, por muchas historias que se hablen, no hay nada más», se ha desahogado y ha lanzado el deseo de que toda esta «pesadilla» termine para «vivir felices los tres».

Temas

Instagram