Carmen Lomana regresa a Euskadi con tristeza: «Fue pisar la arena... y no poder parar de llorar» La empresaria reconoce que es «muy del norte» porque «no me gusta que me besuqueen ni me que toquen»

A.M. Viernes, 4 de abril 2025, 09:18 Comenta Compartir

Carmen Lomana regresa a Euskadi, donde vivió junto a su marido Guillermo y dio sus primeros pasos en el mundo de la moda en la ciudad de San Sebastián. Allí abrió su primera tienda, que fue pionera entre las que «parecían un pub». «Mucha gente no lo entendía, pero era muy bonita. Recuerdo que a las personas con buen gusto les chocó», cuenta la conocida empresaria en una entrevista al 'Diario Vasco'. Ahora regresa a San Sebastián para presentar su nuevo libro, 'Pasión por la vida' (La Esfera, 2025), que relata sus memorias.

La 'socialité', a la que no le gusta que le llamen así porque suena a «cursilada», ya está en San Sebastián y su vuelta le ha provocado sentimientos encontrados. «Tengo una muy buena relación con la ciudad, pero la tristeza está ahí. Tardé un año, desde que murió Guillermo, en poder volver a pasear por La Concha. Fue pisar la arena y empezar a sonar La Oreja de Van Gogh y no poder parar de llorar», reconoce.

En aquella ocasión fueron varias personas las que acudieron a consolarla: «La gente se me echó encima... 'Carmen, ¿qué te pasa...?' Una angustia... Se me vino toda mi vida encima, mis recuerdos, las tardes en las que paseaba con Guillermo por Ondarreta... Me ha costado tiempo superarlo, ir y no poder estar en Tellagorri, la que fue mi casa».

Aunque Carmen Lomana lleva más de diez años asentada en Madrid, ella dice ser «muy del norte». Nació en León e hizo vida en San Sebastián. «Soy muy espécimen del norte. Me lo dicen mucho, en Madrid e incluso en Marbella», sostiene. El motivo es que «no soy excesivamente cariñosa... No me gusta que me besuqueen ni me que toquen, ¿sabes?», afirma.

La empresaria, que colabora habitualmente en numerosas tertulias de televisión, dice que «se han dicho muchas leyendas urbanas» sobre su persona, aunque celebra ser una persona «de interés». «Soy consciente de que no todo el mundo me quiere. Pero, ¡normal!, si no, no sería tan interesante», recalca.

Temas

Audiencias