Ana Rosa desmiente a Ayuso: «No quería que se quedase así» La presentadora corrige a la presidenta de Madrid por malinterpretar las palabras de Imanol Pradales, un día después de su entrevista en directo

A.M. Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:40

Ana Rosa Quintana tuvo que desmentir ayer a Isabel Díaz Ayuso tras la polémica generada por las palabras de esta última en su programa. La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a afirmar en directo en Telecinco que el lehendakari Imanol Pradales «me mandó un recado un tanto preocupante como 'Ayuso entzun pim pam pum', ques es lo que se decía antaño». Pero su homólogo vasco no dijo eso, sino 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun' (Ayuso escucha, Euskadi es vasca).

Espera, que llega Ana Rosa e intenta arreglar la pasada de Ayuso con lo de ETA y el PNV.



No sabe lo que entendió Ayuso pero ella no le preguntó a qué se refería.

Vamos que os habéis delatado las dos.

Para flipar pic.twitter.com/eRMKhGDuEP — José Vico 🔻🇵🇸🇿🇦 (@josevico4) September 30, 2025

La metedura de pata de Ayuso fue tan grande que Ana Rosa Quintana no tardó ni 24 horas en desmentir lo afirmado por la presidenta madrileña en su programa. Ayer se generó una polémica en la entrevista de Ayuso por unas palabras del lehendakari Imanol Pradales. Él dijo 'Ayuso entzun, Euskadi euskaldun'. Ayuso no sé qué es lo que entendió, pero que ustedes sepan que la traducción exacta de lo que dijo es 'Ayuso escucha, Euskadi es vasca'», afirmó ayer.

La veterana comunicadora también explicó por qué no corrigió a Ayuso al momento. «Pilar y yo estábamos en la mesa y le pregunté qué significaba. Pedí que llamase a Terradillos -la presentadora guipuzcoana de Mediaset- para que nos lo tradujera, pero no cogió el teléfono. Y hoy no quería que se quedase así», declaró Quintana.

El Lehendakari le ha dicho a Ayuso «Ayuso entzun, Euskadi euskaldun!» y ella dice que le ha dicho chim pam pum y que le ataca usando el euskera con violencia. JAJAJAJAJAJAJ

Que razón tiene el Juez Castro. pic.twitter.com/cmjoTL2ygp — DΛVID ƧΣGӨVIΛ🏳️‍🌈💜🔻 (@dsegoviaatienza) September 29, 2025

Las palabras de Ayuso llegaron al plató de TVE. Allí Silvia Intxaurrondo cargó contra la presidenta madrileña por una «manipulación» que le parece «indignante». «Pradales hacía referencia a cuando usó el euskera en la última conferencia de presidentes autonómicos, y Ayuso se levantó para no escucharle. Por eso se ha mostrado indignado, por cómo se han manipulado sus palabras», explicó Intxaurrondo. «Isabel Díaz Ayuso ha acusado al lehendakari de amenazarla con las mismas palabras que utilizaba, en otros tiempos muy desgraciados, la banda terrorista ETA. El lehendakari no dijo eso».