Alessandro Lequio reacciona a las acusaciones de Antonia Dell'Atte: «He derivado sus afirmaciones a mi abogado» El tertuliano dice que ha llevado a la Justicia las declaraciones de la exmodelo sobre el supuesto maltrato que sufrió durante su matrimonio

Joaquina Dueñas Martes, 14 de octubre 2025, 14:01

Las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma', han desatado una tempestad en torno a Alessandro Lequio que ve cómo sus devaneos de los 90 vuelven a estar de actualidad. Además de la estratagema del conde italiano para romper la relación de Mar con Fernando Fernández Tapias que él mismo ha confesado, en las últimas semanas hemos conocido el testimonio de Sonia Moldes sobre su romance. «Una de tantas» o «un tutti frutti», ha dicho él sobre aquel noviazgo que habría compaginado con otras mujeres a las que hacía promesas de amor eterno. Todo quedaría en una anécdota de más o menos gusto si no fuera por las declaraciones de Antonia Dell'Atte, que ha recordado la denuncia de «malos tratos» que puso en 1991 al padre de su hijo.

Antonia y Alessandro se conocieron en Milán en 1986. Poco después, en octubre en 1987, contrajeron matrimonio y al año siguiente tuvieron a su único hijo en común, Clemente. Pronto surgieron los problemas. La italiana ha asegurado que él ejercía control psicológico sobre ella y que fue una relación plagada de celos y supervisión constante hasta llegar a las agresiones físicas. En 1991, se decidió a denunciar, según consta, «por abandono de familiar y por malos tratos físicos y psíquicos». Finalmente, retiró la denuncia, un extremo de defiende recordando que era principios de los 90 y que su exmarido era pariente del entonces rey Juan Carlos.

En las últimas semanas, Antonia ha concedido entrevistas en las que ha rememorado algunos detalles de cómo fueron las presuntas agresiones, algo que también hizo tras escuchar el testimonio de Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Un relato descarnado cargado de violencia sobre el que Lequio no ha querido pronunciarse. «He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente. Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien debe», ha sido su única declaración al respecto en el programa en el que colabora.

En su día, Alessandro denunció a Antonia por calumnias por acusaciones similares a las actuales. Para su defensa, ella presentó la propia denuncia que había retirado años antes, así como cartas del conde en las que le pedía perdón. El comunicado remitido a los medios por parte de la abogada de la italiana, Cristina Almeida, tras el sobreseimiento de la causa subraya que «el Juzgado ha entendido que había elementos suficientes para que se dé la 'exceptio veritatis', lo cual quiere decir que la Sra. Dell'Atte decía la verdad en las manifestaciones que había hecho. Este es el motivo por el que se ha ordenado el archivo de las actuaciones».