Alerta por el falso concierto de David Bisbal: «¡Las entradas son gratis!»

A. Mateos Lunes, 10 de febrero 2025, 10:48 Comenta Compartir

Los vecinos de Orihuela y alrededores recibieron este fin de semana de forma masiva un SMS en el que se les informaba que David Bisbal iba a dar un concierto gratuito en la plaza de toros de la localidad. Además les urgían a solicitar las entradas a través de un formulario, que resultaba ser una estafa, ante el poco aforo disponible en el recinto.

El propio Ayuntamiento denunció lo sucedido a través de sus redes sociales: «Si recibes este SMS o ves cualquier anuncio relacionado con un concierto de David Bisbal organizado por el Ayuntamiento de Orihuela, en el que tienes que pinchar en un enlace para reservar entradas, es una estafa (spam). ¡No piques!».

⚠️ATENCIÓN:



Si recibes este SMS o ves cualquier anuncio relacionado con un concierto de David Bisbal organizado por el Ayuntamiento de Orihuela, en el que tienes que pinchar en un enlace para reservar entradas, es una estafa (spam).



¡NO PIQUES! #spam #estafa pic.twitter.com/ordiudUIAK — AytoOrihuela (@AytoOrihuela) February 9, 2025

En las imágenes de la estafa difundidas por el Consistorio se puiede ver cómo los autores intentan engañar a los vecinos utilizando la imagen del ayuntamiento y con el gancho de advertir que se acaban las entradas. Además, también explican que después del concierto se iba a celebrar una sesión con Dj hasta las seis de la madrugada. Por supuesto, todo gratuito.

Las autoridades advierten constantemente del auge de este tipo de estafas. Y siempre piden a los ciudadanos seguir unos consejos básicos para no caer en la trampa. El primero, verificar que el mensaje es legítimo a través de canales oficiales; y el segundo, no facilitar datos personales ni bancarios y por último revisar enlaces para asegurar que no son falsos.

En este caso, la página para reservar entradas del falso concierto de David Bisbal se denomina '500.advispro.com'. Ni es la web oficial del ayuntamiento ni de ninguna empresa conocida de venta de entradas. Este detalle y en que ningún momento se informa de la fecha del supuesto concierto ya debería ser suficiente para sospechar de si estamos ante una estafa.