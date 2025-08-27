El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido

La caja de madera, revestida de plomo, contenía objetos representativos de la década de los noventa

Rochell De Oro

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:29

Han pasado treinta y cuatro años desde que Lady Di, la eterna princesa de Gales, enterrara una cápsula del tiempo en el hospital infantil Great Ormond Street de Londres, acompañada por dos pequeños pacientes. Este miércoles, con motivo de la remodelación del hospital y la apertura de un nuevo Centro Oncológico Infantil, la urna ha sido desenterrada.

La caja de madera, revestida de plomo, contenía objetos representativos de la década de los noventa. En su interior, se amontonaban una colección de monedas británicas de la época, algunas semillas de árboles en una botella, un holograma de un copo de nieve, una hoja de papel reciclado y una fotografía de la propia Diana.

También se encontraron un cómic, un disco de Kylie Minogue, una cámara fotográfica desechable, un ejemplar del periódico británico The Times y otros documentos seleccionados por la princesa junto a los dos niños ganadores de un concurso para participar en la iniciativa. El paso del tiempo, sin embargo, dejó su huella: el hospital descubrió que actualmente no poseen ningún reproductor capaz de leer el CD de la artista.

Más allá del contenido, la apertura de la cápsula ha servido para revivir el recuerdo de Diana y su legado solidario. Su cercanía con los más vulnerables, especialmente los niños, sigue siendo un símbolo imborrable.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna
  2. 2 El agua del mar cubre casi por completo la playa de Ereaga
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4 Rosario y Asier cierran su tienda de velas del Casco Viejo solo 10 meses después de abrir: «Este sueño continúa»
  5. 5 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  6. 6 ELA reclama 240.000 euros a colegios que aceptaron alumnos del Jesús María
  7. 7

    La cola del huracán Erin pone en guardia las costas de Euskadi y Francia
  8. 8 Estos serán los cortes de tráfico en Bilbao por la etapa de La Vuelta
  9. 9 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  10. 10 Estos son los posibles rivales del Athletic en la liguilla de la Champions

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido

Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido