Abren la cápsula del tiempo que Lady Di enterró en 1991: este es su contenido La caja de madera, revestida de plomo, contenía objetos representativos de la década de los noventa

Rochell De Oro Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:29 | Actualizado 18:35h. Comenta Compartir

Han pasado treinta y cuatro años desde que Lady Di, la eterna princesa de Gales, enterrara una cápsula del tiempo en el hospital infantil Great Ormond Street de Londres, acompañada por dos pequeños pacientes. Este miércoles, con motivo de la remodelación del hospital y la apertura de un nuevo Centro Oncológico Infantil, la urna ha sido desenterrada.

La caja de madera, revestida de plomo, contenía objetos representativos de la década de los noventa. En su interior, se amontonaban una colección de monedas británicas de la época, algunas semillas de árboles en una botella, un holograma de un copo de nieve, una hoja de papel reciclado y una fotografía de la propia Diana.

Ampliar

También se encontraron un cómic, un disco de Kylie Minogue, una cámara fotográfica desechable, un ejemplar del periódico británico The Times y otros documentos seleccionados por la princesa junto a los dos niños ganadores de un concurso para participar en la iniciativa. El paso del tiempo, sin embargo, dejó su huella: el hospital descubrió que actualmente no poseen ningún reproductor capaz de leer el CD de la artista.

Más allá del contenido, la apertura de la cápsula ha servido para revivir el recuerdo de Diana y su legado solidario. Su cercanía con los más vulnerables, especialmente los niños, sigue siendo un símbolo imborrable.