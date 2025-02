El abrazo más esperado de los Campos, el pulso a la organización... así fue la semifinal de 'GH Dúo' más intensa

Joseba Fiestras Viernes, 28 de febrero 2025, 07:21 Comenta Compartir

«Esto es un juego y yo estoy muy orgullosa de Jose. Ha hecho un concurso estupendo. Lo tenía difícil. Ha llegado donde ha llegado que es lo importante, y estoy feliz de poder reencontrarme con él… No sabemos cuándo, pero pronto», declaraba Carmen Borrego al saber que su hijo, José María Almoguera había sido expulsado a las puertas de la final de 'Gh Dúo'. «Bueno, a ver, yo espero que sea ahora», deseaba Carlos Sobera ante las palabras de la pequeña de las Campos. «Uy, estoy en casa. Es que vivo lejísimos», teatralizaba Borrego. Poco duró el show, la organización le puso un coche y ella exclamó: «¡Cómo no voy a ir a darle un abrazo a mi hijo, Carlos!».

Los concursantes descubren que Miguel y María han subido a la casa para quedarse 💥 #GHSemiFinal #GH27F pic.twitter.com/hBdHDdzE99 — Gran Hermano (@ghoficial) February 27, 2025

En la sala de expulsión, José María se encontraba con María, la jerezana. La joven llegaba con la misión de defender al 'Team Famosos', y Miguel Frigenti, como el paladín del 'Team Conocidos'. Y, claro, a María se le vino el mundo encima al conocer que su 'amado' José había sido eliminado. «Me parece muy injusto porque yo he estado fuera y he visto a mucha gente votándole, y me ha dicho que solo ha tenido un uno por ciento. Entonces, no lo entiendo», protestaba la andaluza antes de anunciar que prefería irse con el hijo de Carmen Borrego y abandonar su misión. «Como jefa de campaña, debes quedarte a defender al resto del equipo», avisaba Sobera. Ella prefirió largarse.

Para completar el puzzle, faltaba juntar a Almoguera con Frigenti. Y hubo choque. El colaborador había catalogado de «mueble» y de victimizarse dando pena por su relación con su madre al recién expulsado. «Él solo se ha retratado. Haz lo que te dé la gana, que te vaya muy bien. Sigue por ahí y luego no te preguntes por qué dicen que eres malo, porque tú mismo has demostrado por qué», afeaba José María. «No voy a consentir que se me diga que soy malo por hacer mi trabajo. Estoy un poquito cansado de que se me acuse de rastrero, de mala persona, de ser lo peor», se lamentaba Frigenti. Y seguía insistiendo: «No voy a cambiar mi estilo porque a ti te resulte ofensivo. Si tenéis la piel tan fina, no te dediques a la tele». Tras la pelotera, el colaborador abandonaba la sala muy enfadado. «Y, por favor, habilitarme un baño porque he cenado el catering, no me habéis dejado ir al baño y estoy fatal. Es que no voy a poder seguir con el programa», señalaba. Sobera tiró de ironía. «Tenemos que esperar porque el chaval ha ido al baño y debe de tener una buena carga porque está tardando demasiado. ¿No pensáis, como yo, que uno tiene que ir a los realities meado de casa?», bromeaba. Y zanjaba la cuestión: «Así son los programas en directo, pasan cosas y hay que aguantarlas según llegan».

👏 HABEMUS ABRAZO 👏 Carmen Borrego y José María se reencuentran y se funden en un largo y emotivo abrazo ✨ #GHSemiFinal #GH27F pic.twitter.com/UU1bQZpMYA — Gran Hermano (@ghoficial) February 28, 2025

La gala continuaba y el presentador anunciaba minutos más tarde que tanto María como Frigenti habían recapacitado y aceptaban la misión de entrar en la casa como defensores de los equipos. Y llegaba el momento más emotivo. Después de un año y medio de rifirrafes en distintos platós, José María Almoguera se reencontraba con su madre y ambos se fundían en un largo abrazo. «Enhorabuena», brindaba ella. «No llores», calmaba él. La hija de María Teresa Campos hizo ademán de abandonar el escenario, pero Sobera la frenó. «Habéis tenido a todo el país en vilo», lanzaba el comunicador. «Este es el inicio de la reconciliación, de ya estar bien y de solucionar todo lo que haya que solucionar», argumentaba José mirando tiernamente a su progenitora. Carmen sumó puntos. «Estoy muy orgullosa. Tu educación, tu nobleza, tu forma de ser, tu autocontrol… Casi todos los compañeros que has tenido serán amigos tuyos fuera», alababa agarrada a su hijo. Él devolvía el halago. «Esa templanza y esa educación es gracias a ti y a mi padre», zanjaba. La noche finalizaba con otra expulsión, la de Romina Malaspina. Ya solo quedan Óscar, Maica, Sergio y Marieta.