Todas las actuaciones de este miércoles en el Festival de Jazz de Vitoria 2019 Nubya García actuará este miércoles en el Teatro Principal / Red Bull La música de MAP, Danilo Pérez, Avishai Cohen y Chris Potter Quintet inundará Mendizorroza mientras Nubya Garía actuará en el Principal. El jazz también se escuchará en calles y bares ITSASO MOLINERO Miércoles, 17 julio 2019, 02:11

Miércoles, 17 de julio

12.00 horas en el Jardín de Falerina

Andrés Isasi Jazz Quintet. Los alumnos de la escuela de música Andrés Isasi ya tienen experiencia en el mundo del jazz por todas las jam sessions en las que participan. Llegan a esta edición del festival para hacer disfrutar al público que, además, podrá descubrir nuevos talentos.

Andrés Barrios. El joven pianista sevillano cuenta con formación clásica que no le ha impedido explorar, de manera autodidacta, el jazz con influencias latinas y afrocubanas. También cuenta con referentes como Paco de Lucía o Michel Camino, Barrios.

18.00 horas en el Teatro Principal Antzokia

Nubya García . Es la representante del resurgir del sonido jazz en Londres. Comenzó a tocar el saxofón con 10 años y participó en el programa de jazz junior de la Royal Academy of Music. Su EP 'When We Are' mezcla el jazz contemporáneo con toques electrónicos y recibió el Premio a la Innovación Steve Reid.

21.00 horas en Mendizorroza

M.A.P. Considerado uno de los grupos más interesantes del panorama jazzístico ibérico, este trío formado por Marco Mezquida (piano), Ernesto Aurignac (saxo) y Ramón Prats (batería) combina composición con improvisación. Actuarán junto a la Banda Municipal de Música de Vitoria mezclando estilos populares académicos y libres.

Danilo Pérez, Avishai Cohen, Chris Potter Quintet. Los músicos más influyentes y galardonados se unieron en 2017 para conmemorar los centenarios de Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald y Thelonius Monk. Contentos con el resultado se han vuelto a unir y esta vez también les acompañan Larry Grenadier y Jonathan Blake.

Actuaciones callejeras

Baster Trío, 19.00 horas en La Ferre. Liderado por el bilbaíno Eduardo Basterra este grupo realiza versiones de diferentes grupos de la década e los 60 y los 70. Los tres son músicos veteranos y han colaborado con artistas como Fito y Fitipaldis, Gontzal Mendibil y El Consorcio.

Rubén Salvador Trío-RS3, 19.00 horas en Dazz. Rubén Salvador es un músico que ha explorado los límites de la escena jazzística con su trompeta y sus composiciones melódicas que transportan al espectador por mar y tierra. Su sonido es muy contamporáneo y bop.

Changua, 19.00 horas en Café Dublín. Este quintento alavés se mueve entre el jazz y el afrobeat. Su propuesta es fresca, muy personal y ecléctica y sus integrantes han formado partes de grupos como Avant Garde, Kepa Junkera, Ortophonk y Watershed, entre otros.

Four Fusion, 20.00 horas en el bar Leniz. Este cuarteto llega a Vitoria con ganas de hacer vibrar a los asistentes con melodías de jazz fusión diferentes y únicas.

Jam Session con Theo Hill Trío, 00.00 horas en Hotel Ciudad de Vitoria. Theo Hill ha emergido como una voz fresca en la escena jazzística neoyorquina y es conocido por su versatilidad, originalidad y sensitividad. Se inspira en diferentes estilos y ha trabajado con artistas como Charles Tolliver, Frank Lacy, Lenny White y Wallace Roney.

Iruña Brass Band feat Craig Klein, kalejira a la 13.00 por la plaza de la Virgen Blanca, Postas, Plaza de los Fueros y actuación a las 19.30 plaza de los Desamparados.