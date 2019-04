«Eres un miserable y me repugna verte aquí sentado», le espeta Maroto al candidato de EH Bildu por Álava EL CORREO reúne a los candidatos alaveses al Congreso en un debate marcado por los futuros pactos y la relación de Euskadi con el resto de España ANDER CARAZO Miércoles, 24 abril 2019, 11:35

Los cinco principales candidatos al Congreso por Álava han confrontado durante algo más de una hora sus planes e ideas de cara a las próximas elecciones del 28 de abril. Cada uno planteó qué modelo de país desean y con quien no quieren construirlo, ya que se habló más de desacuerdos que de acuerdos. Juan López de Uralde (Elkarrekin Podemos), Javier Maroto (PP), Mikel Legarda (PNV), Isabel Celaá (PSE) e Iñaki Ruiz de Pinedo (EH Bildu), moderados por los periodistas de EL CORREO Olatz Barriuso y Marta Madruga, han defendido sus posiciones sobre el modelo territorial, la corrupción y, sobre todo, las ayudas sociales en un acto celebrado en la biblioteca del Círculo Vitoriano.

El guión marcaba que el primer asunto iba a ser el modelo territorial, pero Maroto ha aprovechado su primer intervención para poner sobre la mesa uno de sus temas fetiche. «Cuando las cámaras no están encendidas, los del PNV te reconocen que hay asuntos que no saben gestionar. Ahí está el caso de las políticas activas de empleo y la competencia sobre la RGI (renta de garantía de ingresos). En Euskadi hay personas que cometen delitos y cobran ayudas. Esa es una competencia. La culpa no es de quien cobra la ayuda, sino de quien la gestiona. Recogimos firmas, pero el PNV fue cobarde y PSE y Bildu, cómplices», ha lanzado el exalcalde de Vitoria.

Ha sido la chispa que ha encendido a sus rivales. Si bien Legarda y Celaá han mantenido un tono más o menos de resignación tratando de devolver el discurso hacia la transferencia de competencias, Ruiz de Pinedo le espetó al 'número tres' de Pablo Casado «o eres un ignorante o un manipulador. Odiáis al pobre y eso va en contra de la convivencia real. Creáis odio al pobre». Maroto no ha rebajado el nivel de sus críticas y ha replicado su incomodidad de compartir espacio con un partido «indigno» como EH Bildu, que sigue sin condenar la violencia de ETA. «Eres un miserable, me repugna verte aquí sentado», ha rematado.

En Álava, según lo oído, el 'procés' catalán ocupa un plano terciario, aunque la portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez ha declarado que «habría que hacer una reevaluación del modelo autonómico para ir hacia un modelo federalizante». Una afirmación llamativa que fue eclipsada por las ayudas sociales. «Usted crispa el debate y fue capaz de negociar con EH Bildu antes incluso del anuncio del cese definitivo de la violencia», ha lanzado la socialista en referencia al vicesecretario general del PP.

López de Uralde ha sido el único que no ha querido entra al trapo y sus intervenciones han estado más centradas en asuntos que podrían afectar al territorio como el Tren de Alta Velocidad (TAV) y las políticas de igualdad.

Un debate que llega a la sombra de otros dos -a nivel nacional- que, como han reconocido los aspirantes por Álava, fue «bronco». «Una continuación de estos dos últimos años de vida política y que plantea un escenario complicado para una sociedad que busca acuerdos», ha apuntado el jeltzale. Y es que los representantes de los tres de partidos nacionales con posibilidades de sacar escaño por el territorio histórico (Podemos, PP y PSE) han dado por ganador a sus respectivos líderes. «Cada uno ve la pelea desde su punto de vista», ha zanjado el político abertzale, quien ha considerado que «los protagonistas» fueron las fuerzas ausentes.