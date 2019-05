Las promesas del día

PSE Barakaldo recibe 316 euros menos por habitante que Bilbao, critica Retortillo

La desigualdad entre Barakaldo y Bilbao centró ayer el mensaje del candidato socialista a la alcaldía fabril. Alfredo Retortillo denunció los 316 euros menos por habitante que la Diputación otorga a la segunda urbe vizcaína frente a la capital: 638 euros en lugar de los 954 de Bilbao. En contraste, remarcó la diferencia entre San Sebastián e Irún, en Gipuzkoa, que es de apenas 47 euros, y entre Vitoria y Llodio, en Álava, de solo 34. «En el caso de Barakaldo son 30 millones de euros al año. 80.000 euros menos al día que para Bilbao», criticó.

Retortillo intervino ayer en la plaza de Cruces acompañado de la candidata del PSE a diputada general, Teresa Laespada. Allí recordó la «solidaridad» de los baracaldeses con el resto de Bizkaia cuando soportan el paso de la Supersur, la A-8, los atascos del BEC o la presencia del Hospital Universitario de Cruces. «Nos merecemos mucho más», afirmó.

El aspirante a la alcaldía demandó «un nuevo impulso para Barakaldo que no deje a nadie atrás» y anunció medidas para la infancia y las personas mayores. Para los primeros abogó por ampliar la red de escuelas infantiles municipales, así como las colonias de Semana Santa. Para los segundos reivindicó una ayuda a domicilio con nuevas prestaciones y la apertura de dos centros de día más de los existentes en la actualidad.

«Empleo digno»

En Bilbao, mientras, el candidato a la alcaldía, Alfonso Gil, propuso la creación de una fundación que integre a empresas, administraciones públicas, universidades y centros de formación profesional liderada por el Ayuntamiento, que tenga como objetivo «establecer una política coordinada para adecuar formación con empleo digno». En un acto en Santutxu, difundió su apuesta para «impulsar el desarrollo de la industria del conocimiento y la investigación».

A su juicio, la educación es el «arma para cambiar las cosas a mejor. Y podemos hacer mucho desde el ámbito municipal». Además, pedirá al consorcio Haurreskolak que haga «un perfecto diagnóstico de dónde existen carencias».

PNV Aburto apuesta por rejuvenecer la capital con formación de excelencia e industrias pioneras

Convertir la ciudad en un lugar con gancho para los jóvenes, donde haya futuro para ellos. En la que puedan estudiar y con industrias pioneras donde trabajar luego. Ese el reto que el PNV se propone desarrollar en el Ayuntamiento de Bilbao la próxima legislatura. Así lo subrayó ayer su candidato a alcalde, Juan Mari Aburto, en un acto en Deusto donde adelantó el despliegue de compañías vinculadas a la biomedicina y la bioingeniería que se implantarán en el futuro en la villa. Zorrozaurre, dijo, será además un «distrito de innovación». Y en esos cuatro años, aseguró, se configurará el futuro parque tecnológico empresarial urbano y nuevos sectores vinculados a la economía digital, la industria 4.0, la cultural y creativas. Y se desarrollará el 'Nagusi Intelligence Center'. Además, Aburto quiere potenciar la villa como «ciudad universitaria», que atraiga también a jóvenes extranjeros. Habilitará espacios para centros formativos «de excelencia» e investigación y prometió constituir un foro permanente de colaboración con las universidades, además de «apoyar el desarrollo de la nueva facultad de Medicina de la UPV».

Elkarrekin Podemos Ana Viñals urge a iniciar las obras contra las crecidas de la ría en San Ignacio

La ejecución de obras que minimicen posibles inundaciones por las crecidas de la ría debe ser una prioridad para el próximo equipo de Gobierno. Así lo aseguró ayer la candidata a la alcaldía de Bilbao por Elkarrekin Podemos, Ana Viñals en un acto celebrado en San Ignacio, donde el agua entra por la avenida Zarandoa cuando el cauce va demasiado lleno. La aspirante centró su discurso en proyectos concretos para el barrio, como ampliar los centros de salud o cubrir la zona de juegos y el frontón de la Plaza Levante. También pidió crear un servicio dentista municipal, «porque es insuficiente la cobertura» que a su juicio ofrece Osakidetza. Su compañero de plancha Xabier Jiménez también pidió un «plan integral de infraestructuras educativas debido al mal estado de muchos colegios».

EH Bildu Línea 4, reordenación de Bilbobus, billete único y seguridad para los ciclistas

Miembros de la coalición ayer, frente al Ayuntamiento. / eh bildu

La candidatura de EH Bildu para el Ayuntamiento de Bilbao que lidera Jone Goirizelaia propuso ayer un plan para crear un anillo urbano que conecte los barrios periféricos con transporte público, senderos ciclables y peatonales y nuevos recorridos transversales. Por ejemplo, los soberanistas defienden una reordenación de las líneas de autobús actuales, «que no cumplen las necesidades». El edil Bruno Zubizarreta también apostó por un plan de seguridad ciclable para mejorar la circulación de las bicicletas por la ciudad, construyendo una red de bidegorris y ampliando espacios compartidos con otros medios de transporte. La formación también considera necesaria la llegada de la Línea 4. Otra de las propuestas de EH Bildu en Movilidad pasa por la implantación del billete único, con tarifas homogéneas .«Hay grandes diferencias de precio que hacen que muchos ciudadanos no quieran realizar transbordos a otros medios de transporte, ya que les supone un sobrecoste que no están dispuestos a pagar».

PP González reivindica una ciudad sin delincuencia ante el modelo «buenista»

Bilbao está «mostrando signos de decadencia. Nos encontramos ante una ciudad insegura, sin control de las ayudas sociales, que da la espalda a sus barrios y deja escapar el talento», criticó ayer Raquel González, que aspira a la Alcaldía de Bilbao por el PP. Dijo «no querer una ciudad de persianas bajadas, ni de aceras tomadas por el top manta, que no invite a la inversión y donde impera el buenismo obligatorio». «Ya es hora de recuperar Bilbao para los bilbaínos», arengó, tras aclarar que aspira a una ciudad «sin delincuencia y con futuro».

Ganemos Goazen Lahdou pide un plan de ocio saludable para dar alternativas a 50.000 jóvenes

Francisco Samir Lahdou, candidato de Ganemos Goazen a la alcaldía de Bilbao, propuso ayer un plan de ocio cívico juvenil para todos los barrios como una forma de «alejar a la juventud del botellón y lograr que socialicen». Según expuso, hay «50.000 personas de entre 16 y 30 años que residen en Bilbao y que pasan más tiempo libre en bares que en actividades culturales y deportivas». Lahdou también apuesta por impulsar los locales autogestionados, cubrir espacios y por impulsar medidas contra la ludopatía.