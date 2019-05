La ultraderecha muestra músculo y Macron sufre Las elecciones ahondaron también en una tendencia que parece que no llega a tocar fondo: la debacle de las fuerzas tradicionales de derecha, Los Republicanos (8,2%), e izquierda, los socialistas (6,43%) PAULA ROSAS París Lunes, 27 mayo 2019, 01:21

La ultraderecha volvió a colocarse ayer como primera fuerza política de Francia (23,53%), evidenciando no solo el músculo del euroescepticismo populista que encarna Marine Le Pen sino el desgaste sufrido por el presidente Emmanuel Macron tras seis meses de crisis social encarnada por los 'chalecos amarillos'. El partido de la mayoría presidencial aguantó, no obstante, el tipo (22,47%), mientras que la sorpresa de la noche la dieron los Verdes (13,13%), que se convierten en el principal referente de la izquierda. Las elecciones ahondaron también en una tendencia que parece que no llega a tocar fondo: la debacle de las fuerzas tradicionales de derecha, Los Republicanos (8,2%), e izquierda, los socialistas (6,43%).

La Reagrupación Nacional (RN) -el antiguo Frente Nacional- quiso vender los comicios europeos como una tercera vuelta de las presidenciales de 2017, un nuevo duelo entre el europeísmo que encarna Macron y el nacionalismo populista de Le Pen. Su lista sale victoriosa y ha conseguido aglutinar parte del descontento de los 'chalecos amarillos', pero en el fondo no ha habido grandes cambios. Su resultado es parecido al de las europeas de 2014, donde acabaron por primera vez en cabeza, por lo que la ultraderecha no ha conseguido sumar muchos más apoyos de los que ya tenía. Marine Le Pen celebraba ayer el resultado y exigía la disolución de la Asamblea Nacional pero tampoco se la veía exultante.

El resultado de la lista de La República en Marcha (LREM) del presidente, encabezada por la poco carismática exministra Nathalie Loiseau, no se aleja mucho del que ya obtuvo en la primera vuelta de las presidenciales, que refleja su auténtica base. Sus representantes parecían, más que nada, aliviados y el primer ministro aseguraba que no habrá cambio de rumbo político.

La ola verde que recorre Europa también llegó a Francia y Europe-Écologie-Les Verts (EELV) se convierte en la primera fuerza de la izquierda, tras el batacazo de La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon (6,3%).