La Seguridad Social detecta una nueva estafa: la falsa llamada que promete una ayuda a los enfermos de Covid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:07

En los últimos años se han multiplicado los intentos de fraude por parte de ciberdelincuentes que se hacen pasar por organismos oficiales. Uno de los más suplantados, por la cantidad de usuarios a los que afecta y la naturaleza de su acción protectora, es la Seguridad Social.

De ella dependen tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado de gestionar las prestaciones económicas del sistema, como la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que administra los recursos financieros y las cotizaciones de trabajadores y empresas.

Este último organismo avisa, a través de su cuenta oficial en la red social X, sobre una modalidad de estafa que está detectando últimamente. «Si te llaman para ofrecerte una ayuda de la Tesorería por haber pasado el COVID: DESCONFÍA», dice la publicación.

A partir del siempre efectivo gancho de una ayuda económica, los delincuentes intentan generar un clima de confianza con la revelación de una serie de datos personales.

«Aunque sepan tu nombre, DNI y los últimos dígitos de tu cuenta bancaria es #MENTIRA. Han conseguido tus datos de cualquier sitio y pretenden engañarte», añade el 'post' de la cuenta @info_TGSS. Después de la llamada suelen enviar un SMS a la víctima, que los expertos en ciberseguridad siempre aconsejan borrar de forma inmediata.

«Tienes que andar con mil ojos y comprobar siempre que se trata realmente de ese organismo o compañía», recomiendan en la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

Lo que nos debe hacer sospechar

No son sólo llamadas. Los intentos de engaño llegan por muchas vías: cartas físicas en el buzón, SMS o correos electrónicos. La Seguridad Social ofrece una serie de pistas para detectar estos fraudes. Siempre hay que sospechar si:

-Recibimos una comunicación en la que nos piden que por medios no oficiales debemos comunicar nuestros datos.

-Nos piden hacer clic en un enlace que lleva a una página web no oficial.

-Nos envían un SMS o email con un enlace que, al abrirlo, remite a una web con apariencia de oficial, y que realmente no lo es.

-Nos llaman para contarnos que la Seguridad Social nos debe dinero, generalmente por una prestación que en realidad no existe, o por atrasos que nunca se han generado.

-Nos solicitan por teléfono que les des el código que acabamos de recibir vía email o SMS.

-Nos anuncian que somos beneficiarios de una ayuda y que tenemos que rellenar ciertos datos para recibirla.

Otras señales claras de que una comunicación puede tratarse de una estafa son:

-Faltas de ortografía.

-Mezcla de organismos: los fraudes a menudo combinan nombres de varias entidades de la Seguridad Social, algo que no sucede en comunicaciones oficiales.

-Logos antiguos o incorrectos.

-Solicitud de datos sensibles: la Seguridad Social no pide información bancaria ni personal por teléfono, email o SMS. En el caso de que falten datos, nos pedirán aportarlos por medios oficiales.

-Prestaciones inexistentes.

-Mensajes de SMS falsos: la Seguridad Social nunca solicita datos a través de SMS. Sólo envía notificaciones oficiales que remiten a su web.

-Cobros indebidos. El organismo público no cobra por sus servicios. No es necesario que realicemos ningún pago por conseguir cita previa ni por solicitar una prestación.

