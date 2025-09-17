El recorte del SEPE: quitará un 15% de los 570 euros del subsidio a partir de esta fecha El organismo proyecta una reducción escalonada del cobro de esta prestación

Gabriel Cuesta Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:25 Comenta Compartir

El subsidio por desempleo del SEPE contempla un recorte progresivo en el cobro de esta prestación. Una novedad que entró en vigor el pasado mes de noviembre. El nuevo Real Decreto aprobado elevaba la cuantía 90 euros: de 480 hasta 570 euros. Pero solo durante un tiempo determinado. Después se reduce hasta los 540 y, por último, a la cantidad fijada antes del incremento.

Ese incremento de 90 euros responde al porcentaje del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) a aplicar, un baremo fijado en 600 euros que se fija a través de los Presupuestos Generales del Estado. Las cuantías a percibir en el subsidio se dividirán en tres tramos:

-Los 6 primeros meses: los perceptores cobrarán el 95% del IPREM (570 euros, con el IPREM actual).

-Los 6 meses siguientes: el 90% del IPREM (540 euros).

-El resto de tiempo: 80% del IPREM (480 euros). El máximo tiempo de la ayuda es de 30 meses.

Recientemente, han cambiado los criterios para determinar la duración. Dependerá de los días consumidos de la prestación contributiva, el conocido paro, y la edad del solicitante. Lo máximo son 30 meses. Este es el resumen:

-Las menores de 45 años necesitan haber agotado al menos 360 días de paro para acceder a un subsidio de seis meses.

-Para aquellas personas mayores de 45 años sin cargas familiares, se debe haber consumido al menos 120 días de prestación contributiva para recibir seis meses de subsidio.

-Las personas con responsabilidades familiares, sin importar la edad, tendrán derecho a un subsidio de hasta 24 meses si han consumido al menos 120 días de su correspondiente prestación contributiva. Si han consumido al menos 180 días, el subsidio podrá extenderse hasta los 30 meses.

Otros subsidios

Estas pautas se aplican al conocido subisidio por agotamiento del paro, aunque existe otra alternativa que es el llamado subsidio por insuficiencia de cotizaciones, destinado para aquellas personas que no han alcanzado el tiempo suficiente trabajando para generar los meses de paro mínimos exigidos.

La subida en el cobro de la prestación no se aplica al subsidio para mayores de 52 años, que se mantiene en los 480 euros y conserva la base de cotización por jubilación en el 125% del Salario Mínimo Interprofesional para tratar de blindar una mejor pensión a sus beneficiarios. Se trata de una ayuda hasta que se cumpla la edad de jubilación, ya que el SEPE exige para acceder a ella que los perceptores cumplan todos los requisitos para cobrar la pensión contributiva, salvo la edad.