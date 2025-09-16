Mercadona ofrece más 300 perfiles de empleo y algunos rozan los 90.000 euros La cadena busca en España y Portugal personal para las tiendas, empleados de almacén, especialistas en tecnología o médicos y abogados, entre otros puestos

Una trabajadora de la sección de pescadería de Mercadona atiende a un cliente.

Jorge Murcia Martes, 16 de septiembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

Mercadona cuenta con 117.000 empleados repartidos entre España (110.000) y Portugal (7.000), pero está en constante búsqueda de trabajadores para distintos perfiles profesionales.

La cadena de supermercados cuenta con un recientemente renovado portal de empleo en el que se pueden encontrar las ofertas segmentadas por áreas geográficas (bajando hasta el nivel municipal), modalidad de contrato, y cuatro bloques de empleo.

En total son 312 perfiles, si bien no se específica cuántos puestos se requiere para cada uno de ellos. La mayor parte (228 entradas) corresponde a personal de tiendas, y en segundo lugar figura el de oficinas (45). Además se requieren trabajadores para perfiles logísticos, para el supermercado 'online' (ocho ofertas para cada uno de ellos).

Los salarios van desde los más comunes de 1.685 euros al mes, hasta los más de 87.500 euros anuales de determinados perfiles. Y siempre en cantidades brutas.

Personal de tiendas

En el portal de empleo pueden encontrarse 228 entradas encuadradas en esta categoría, aunque muchas corresponden al mismo tipo de trabajo, aunque en distintas localizaciones geográficas.

Las más comunes son las de repartidor y personal de supermercado, que suelen ofrecer mayormente contratos fijos de 40 horas semanales en jornadas de 5 días por 1.685 euros brutos, aunque en algunas se especifica que el salario puede progresar hasta los 2.280 euros brutos.

También se ofrece la posibilidad de trabajar 20 horas a la semana por 843 euros, o 15 horas a cambio de 632 euros.

Bloque logístico

Son ocho ofertas, fundamentalmente para trabajo en almacén. Se requieren preparadores de pedidos, con una horquilla salarial de entre 1.685 y 2.280 euros para jornadas semanales de 40 horas, de entre 948 y 1.283 euros para semanas de 22,5 horas (3 jornadas), y 15 horas (dos días) a cambio de un salario que va desde los 632 hasta los 855 euros.

También se necesita personal para mantenimiento de almacén, tanto técnicos (que cobran al año entre 28.842 y 43.785 euros brutos), como auxiliares (entre 1.685 y 2.280 euros brutos al mes).

Mercadona 'online'

Son 8 ofertas correspondientes a dos perfiles, con las mismas condiciones: contrato fijo por 40 horas semanales (entre 1.624 y 2.280 euros al mes) o por 22,5 horas (entre 948 y 1.283 euros mensuales por tres días de trabajo a la semana).

Tecnologías de la Información

Este bloque de empleos presenta actualmente 23 ofertas, ya en otro nivel de remuneración. Por ejemplo, un gerente de compras IT especialista en Inteligencia Artificial cobrará «en función de la experiencia» entre 57.000 y 87.000 euros brutos anuales.

Algo más (una horquilla que va de los 57.600 a los 87.500 euros brutos al año) se ofrece para el perfil de Product Owner, persona encargada de «maximizar el valor del producto, coordinando equipos y gestionando prioridades para garantizar entregas que impacten y aporten valor a negocio».

El mismo salario se paga al Software Engineering Manager (gerente de ingeniería de software), al que se le asigna la tarea de «liderar equipos de desarrollo, resolver desafíos técnicos y garantizar la entrega de soluciones que generen valor a negocio».

En un escalón inferior se sitúa el puesto de Senior Cloud Platform Engineer (ingeniero sénior de plataforma en la nube), encargado de automatizar y gestionar la infraestructura para aplicaciones Cloud Native, «colaborando con desarrollo para crear soluciones escalables y eficientes en entornos productivos». La retribución anual bruta, «en función de experiencia», va de los 39.400 a los 59.800 euros.

Oficinas

Hay 45 ofertas englobadas en esta categoría. Muchas de ellas son para médicos, a los que se ofrece contrato fijo de 40 horas a la semana. «Según lo que hayas especificado en tu perfil», Mercadona «te puede ofrecer» un salario entre 57.689 y 87.576 euros brutos anuales.

En el mismo nivel salarial se encuentran los técnicos en prevención de riesgos laborales, los abogados laboralistas (aunque la mayoría de ofertas son para Portugal) y el único gerente de ejecución de obra que se precisa, en Las Palmas.

En esta categoría de oficinas también se engloban los puestos de responsable de denuncias, y el de responsable de transformación en tiendas (ambos pagados con un salario de entre 28.842 y 43.784 euros brutos al año).

La oferta peor retribuida corresponde al puesto de personal de atención telefónica al cliente. Se ofrece contrato fijo a tiempo parcial: 20 horas a la semana y salario «en función de la experiencia» de entre 10.112 y 13.682 euros brutos anuales.

Ofertas en Bizkaia y Álava

Para trabajar Bizkaia hay publicadas 7 ofertas, cuatro de ellas para personal de supermercado con contrato fijo en Gernika, Barakaldo-Santurtzi, Basauri-Galdakao, y Berango-Iurreta-Leioa. También se buscan técnicos de mantenimiento para supermercado en Bilbao, repartidor de supermercado (también en la capital vizcaína, y en Iurreta).

Por su parte en Álava se encuentran cinco ofertas de de técnico de mantenimiento para supermercado, auxiliar de mantenimiento para almacén, preparador de pedidos para almacén, técnico de instalaciones para almacén, personal de supermercado.

Temas

Mercadona

Audiencias

Trabajo