Mercadona reformula uno de sus productos estrella: «No lleva edulcorantes ni azúcares añadidos»

Mercadona ha retirado temporalmente algunos de sus productos por un motivo concreto: mejorar sus ingredientes. Es lo que ha sucedido con uno de sus artículos estrella, especialmente en verano, la horchata. El supermercado valenciano ha reformulado la popular bebida con el objetivo de lograr una versión más saludable.

La nutricionista Gema Navarro (@tu_nutripedia) explica que los ingredientes de la bebida son únicamente agua, chufas (21%), estabilizantes y aroma natural de canela. El valor nutricional también acompaña. Eso sí, la experta advierte que «aunque no lleve azúcar añadido, sigue siendo una bebida rica en carbohidratos naturales», por lo que conviene tener en cuenta su aporte calórico.

Un vaso de 250 ml contiene 135 kcal, con 7,5 gramos de grasas -en su mayoría insaturadas y saludables-, 13,8 gramos de hidratos de carbono procedentes de la propia chufa, 2,5 gramos de fibra y 2,3 de proteína. «Aporta energía lenta y saciante», explica la especialista y divulgadora en redes. Finalmente, como consejo para los amantes de la horchata, recomienda combinarla con un puñado de frutos secos «o en tu avena matutina para un desayuno equilibrado».

