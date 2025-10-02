El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La estafa para cobrar una prestación que persigue el SEPE: «Se le cae el pelo a trabajador y empresa»

El organismo trata de detectar posibles fraudes de ley entre los que solicitan las ayudas

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:59

Comenta

Es una forma de actuar que el SEPE suele identificar principalmente en las empresas más pequeñas. Es lo que en el organismo llaman «instrumentalizar la situación legal de desempleo». Es decir, utilizar esta demanda para beneficiarse y cobrar una prestación (el paro o subsidio por insuficiencia de cotizaciones) forzando o pactando el despido con la empresa.

«En empresas grandes no se mojan con estas cosas. En pequeñas sí se detectan, solicitamos de forma privada una investigación y se manda a Inspección de Trabajo si se concluye que hay irregularidades», explica en el espacio Madrid Trabaja, de Onda Madrid, la asesora del SEPE María José Gómez. Avisa esta trabajadora del organismo que las sanciones no son solo a los trabajadores, a los que se les solicita la devolución de lo cobrado hasta la fecha, sino que también se sanciona a la empresa en cuestión. «Se le cae el pelo a más de uno».

Gómez aclaró que se puede dejar un trabajo de forma voluntaria para comenzar en otro y después cobrar el paro. Da igual la duración de este último siempre que haya 360 días de cotización acumulado, requisito indispensable para poder acceder al paro. «No tendría problema siempre que no se intente simular la contratación para luego cobrar o pactar un despido disciplinario», matiza.

El Servicio Público de Empleo Estatal tiene una premisa innegociable para conceder sus prestaciones al desempleo: deben cobrar estas ayudas aquellas personas que están sin trabajo de forma involuntaria y que buscan reincorporarse al mercado laboral. Es por eso por lo que es obligatorio estar dado de alta como demandante de empleo y haber sido cesado en el último trabajo. Con este escenario, hay una pregunta que a veces sobrevuela.

Sí está admitido que el despido sea disciplinario, pero nunca forzado. También ese fraude de ley podría darse «cuando el trabajador fuerza su salida ausentándose de forma premeditada varios días de su puesto», pone encima de la mesa esta asesora. «Si reconocemos la prestación y luego dice Inspección de Trabajo que es disciplinario, pero ha sido forzado... tendríamos que reclamar las cantidades abonadas», zanja.

