Cobro 1.500 euros... «¿por qué tengo que pagar el transporte gratuito a un jubilado que cobra 2.500?»

El profesor Diego Garrochos, de la Universidad Autónoma de Madrid, reveló ayer en la cadena Cope una conversación que tuvo con uno de sus alumnos. Este le preguntaba que «¿por qué yo cobrando 1.500 euros tengo que pagar el transporte gratuito a un jubilado que cobra 2.500?». Garrochos le dio la razón en directo y criticó que la clase política tome «medidas sociales que miran a la edad y no a la renta».

El docente, que ejerce de tertuliano en diferentes programas de la emisora, reflexionó sobre las crecientes quejas de los jóvenes sobre el futuro que les depara y aportó unos cuantos datos al debate: «Si miramos a la renta hay que tener en cuenta que los jubilados actuales, más o menos, cotizaron con una esperanza de vida a la jubilación de doce años. Es decir, sufrieron retenciones en una expectativa de vida de doce años después de su jubilación y ahora, afortunadamente, viven mucho más».

Garrochos también mencionó un estudio de Caixabank que afirma, en base a datos del Banco de España, que los hogares de más de 65 años «son los que más han mejorado su situación patrimonial entre 2002 y 2020». Y un último informe del BBVA donde se asegura que «los mayores de 65 años son los únicos que tienen una renta superior a la media europea, mientras que desde los 18 a los 65 es sensiblemente inferior».

El tertuliano aprovechó el momento para invitar a reflexionar sobre estos datos: «¿Podemos subir las pensiones conforme al IPC si los salarios que la soportan no suben proporcionalmente?».

Hace una semana el Instituto Juan de Mariana ya advirtió en su informe que la riqueza de los nacidos en los años 80 es actualmente un 46% inferior a la que tenían los nacidos en los 60 al llegar a la misma franja de edad. Apuntan en este estudio que los jubilados reciben actualmente un 62% más de lo que aportaron al sistema a lo largo de su vida laboral, con datos del Colegio de Actuarios de España.

Las estadísticas al respecto son demoledoras. Los jóvenes menores de 35 años han pasado de poseer el 7,5% de la riqueza del país al 2% en tan solo dos décadas. En contraste, los mayores de 75 años han duplicado su peso, del 8% a niveles que ya superan el 20%. El Instituto Juan de Mariana destaca que mientras que el ingreso real de los trabajadores de entre 18 y 29 años cayó un 3% entre 2008 y 2024, la de los mayores de 65 subió un 18%. Es más, los nuevos pensionistas ya cobran más que los menores de 35 años, con una media de 1.760 euros frente a los 1.670 que ingresa la que se supone que es la economía productiva.

