Por la cámara se sabe dónde está el fuego El sistema permite identificar y seguir la evolución del fuego. / E. C. Begirale, división del grupo Dominion, patenta un sistema de detección de incendios en plantas industriales mediante visión artificial JORGE MURCIA Martes, 8 octubre 2019, 08:10

El fuego es un enemigo silencioso y devastador que puede arruinar en cuestión de unas pocas horas el trabajo de muchos años, como desgraciadamente se ha podido constatar esta misma semana pasada en Etxebarri con el incendio de un almacén de vehículos eléctricos. Los actuales sistemas de detección, basados en sensores, no permiten en muchos casos anticiparse a los desastrosas consecuencias de este tipo de siniestros. Sin embargo, hay productos en fase de desarrollo que son capaces de mejorar la alerta temprana ante situaciones de fuego y humo. Por ejemplo begiPLANT, un sistema ideado por la empresa vizcaina Begirale, área del grupo Dominion especializada en la visión artificial.

Se tratan en resumen, de «convertir una cámara en un sensor de incendios», explica Iñigo Zorriketa, director de la compañía. «Un sensor convencional, como puede ser un detector de humo y temperatura, ha de tener una cercanía o a los gases o a los focos de calor. Con nuestro sistema la cámara es capaz de captar un entorno de 50 o 200 metros cuadrados, puede estar muy alejada del lugar donde se está produciendo el foco del incendio. Hacemos que una serie de algoritmos de inteligencia artificial procesen esa señal de video en tiempo real y detecten que se está produciendo un suceso determinado que previamente hemos configurado como alerta», añade. El sistema permite además «seguir al fuego, puesto que rodea la llama con líneas de colores».

Lo novedoso de begiPLANT y otros productos desarrollados por Begirale es «atacar problemas de nicho que afectan a situaciones que suponen un riesgo importante para las personas, la salud o las infraestructuras críticas», dice Zorriketa. Y todo ello con un nexo de unión: la visión artificial enfocada a esos procesos críticos. El máximo responsable de la compañía cree que la visión e inteligencia artificial «han alcanzado un alto nivel de madurez». Pero para lograr la mayor fiabilidad posible «hay que centrarse en el problema que quieres evitar». Es lo que trata de hacer Begirale, «en contraposición a otros modelos más genéricos de visión artificial que te permiten detectar muchas cosas, lo que genera muchas falsas alarmas y hace que los clientes rehuyan este tipo de sistemas».

Un vigilante para los pasos a nivel

BegiPLANT se suma a la gama de productos que Begiplant ha ideado en el campo de la seguridad. Otro de ellos es begiCROSSING, pensado para cubrir un hueco existente en la protección de los pasos a nivel ferroviarios. Los actuales sistemas de seguridad ofrecen mucho respaldo al maquinista. Pero no así para las personas o los coches. «Si te quedas parado en mitad del paso porque se te ha parado el motor, has pinchado una rueda o lo que sea, no se entera nadie. Y al tren no le da tiempo a parar», explica Zorriketa.

El sistema tiene una base de funcionamiento muy similar a la de begiPLANT. Cuando se produzca alguna situación anómala, las cámaras generan avisos y alarmas que son transmitidas a un puesto de mando. El producto funciona desde hace más de un año en los pasos a nivel con barrera de Gernika.

La empresa del grupo Dominion también ha patentado begiSTATION, con parecidas funcionalidades a las de begiCROSSING, «pero centrándonos en el riesgo de que las personas puedan caer a andenes o sufrir alguna incidencia en las estaciones de tren». O begiSTAIRS, que supervisa los entornos de las escaleras mecánicas.