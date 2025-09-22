El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La trabajadora realiza sus labores para Cruz Roja España. AFP

El Superior vasco reconoce la enfermedad profesional del túnel carpiano para una trabajadora de la limpieza

Contradice una sentencia anterior de primera instancia, que alegaba una dolencia común vinculada a la diabetes, al tratarse de un sector afectado por este problema médico

Sergio Llamas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:13

Los problemas médicos causados en el túnel carpiano que sufrió hace tres años una trabajadora de limpieza en Euskadi, y que le obligaron a someterse ... a una operación en la mano derecha, han sido finalmente reconocidos como enfermedad profesional por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El reciente fallo corrige de esta manera una sentencia anterior emitida en noviembre del año pasado por el Juzgado de lo Social Número 3 de San Sebastián, y que atribuía los problemas a una enfermedad común. Según ha trasladado el sindicato CC OO, la mutua Fraternidad Muprespa alegaba entre otros motivos que la mujer padecía diabetes, cuando hace ya más de diez años que estos problemas están recogidos como enfermedad profesional para el sector de la limpieza.

