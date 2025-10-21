El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los sindicatos exigen al Gobierno vasco subir los salarios de los funcionarios más de lo que marca el Estado

ELA, LAB, CC OO y UGT aseguran que hay margen para aplicar mejoras mediante complementos

Ana Barandiaran

Martes, 21 de octubre 2025, 18:39

Alta tensión en la reunión de este martes de la mesa general de la administración en la que Gobierno vasco y sindicatos negocian las condiciones ... de los trabajadores del sector público. Las centrales volvieron a exigir que se apliquen subidas salariales por encima de las que marca el Estado y el Ejecutivo autonómico insistió en que «el tope retributivo está fijado por la normativa estatal, que cada año fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado el límite máximo de incremento aplicable».

