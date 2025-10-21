Los sindicatos exigen al Gobierno vasco subir los salarios de los funcionarios más de lo que marca el Estado

Alta tensión en la reunión de este martes de la mesa general de la administración en la que Gobierno vasco y sindicatos negocian las condiciones ... de los trabajadores del sector público. Las centrales volvieron a exigir que se apliquen subidas salariales por encima de las que marca el Estado y el Ejecutivo autonómico insistió en que «el tope retributivo está fijado por la normativa estatal, que cada año fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado el límite máximo de incremento aplicable».

La propia consejera y portavoz del Ejecutivo autonómico, Maria Ubarretxena, preguntada en el Consejo de Gobierno, defendió que se debe respetar «lo que el Estado indique», aunque a escala nacional aún no se ha llegado a un acuerdo ni para el aumento de 2025 ante la dificultad que supone la falta de Presupuestos.

Pero los sindicatos discrepan. Con matices diferentes pero con el mismo discurso de fondo, todos ellos exigieron un incremento mayor. «El Gobierno vasco ha anunciado su intención de dejar en manos de Madrid las necesidades de empleo y el salario de los 115.000 trabajadores del sector público», denunciaron desde ELA, que recordó la alta temporalidad en este ámbito, superior al 40%. En LAB se manifestaron en términos muy similares. «Este año, nuevamente, se ha ignorado el autogobierno y se está a la espera de los criterios de Madrid».

Los sindicatos CC OO y UGT recordaron también que en otros ámbitos como la Ertzaintza, Educación o Prisiones se han aplicado mejoras salariales con lo que «no vale escudarse en la falta de directrices del Estado». «Se deben explorar esas mismas vías para mejorar las condiciones de toda la plantilla», señalaron en CC OO. «Hay que implantar la carrera profesional en toda la administración», añadieron en UGT, que denunciaron la «congelación encubierta».