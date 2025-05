Santi Martínez asume el liderazgo de CCOO y carga contra el «absentismo» de la patronal para negociar el SMI vasco

Comisiones Obreras apuesta por el continuismo. Tras dos mandatos de la primera secretaria general del sindicato en Euskadi, Loli García cede el testigo a Santi ... Martínez (Barakaldo, 1977) como nuevo líder de la central a nivel autonómico. El hasta ahora Secretario de Comunicación ha sido elegido este viernes con un respaldo unánime -sin ningún voto en contra, sólo 179 sufragios a favor- en el XIII Congreso Confederal de la central.

En su primera intervención como máximo representante de la central, Martínez ha cargado contra la patronal por el absentismo y el SMI vasco. En concreto, el nuevo secretario general ha tildado de «absentismo consciente» la actitud de Confebask por no entrar a negociar el SMI. «Ese es el absentismo que nos preocupa, no el que denuncia una patronal que no sabe dónde está: si en la foto con Javier Milei o en la foto con la ministra de Trabajo», ha afirmado. «En Euskadi -ha abundado- no se sabe muy bien si manda Confebask o mandan sus patronales territoriales». La organización empresarial, en su opinión, «practica el absentismo consciente no participando en el acuerdo para lograr un salario mínimo de convenio». «En cambio cuando hay convocatorias desde lo público para dotar de ayudas a las empresas, corren a ver cuánto les toca recibir esta vez. Ya está bien», ha lamentado.

«Ya está bien de llenarse la boca de un absentismo que busca culpabilizar a la clase trabajadora», ha exigido. Martínez, de hecho, ha contrapuesto las críticas empresariales -SEA Empresas Alavesas presenta este próximo jueves su primer plan para rebajar el absentismo- con la siniestralidad laboral. «Vamos a seguir denunciando el absentismo definitivo, el de la clase trabajadora que se deja la vida en el trabajo, la que no vuelve a casa, porque los mismos que nos culpabilizan son los que se llenan los bolsillos también a costa de nuestra salud».

Martínez ha planteado una extensión del sindicato más allá de lo estrictamente laboral para que CCOO se convierta en un «kit de emergencia vital» que aborde otras cuestiones como las enfermedades, el asesoramiento laboral a jóvenes o el acompañamiento a los pensionistas. «Debemos extender el sindicato para vincularlo a las vidas de la gente. Debemos hacernos imprescindibles», ha alentado a sus afiliados.

El nuevo secretario general también ha querido poner en valor la negociación colectiva y el papel que juega CCOO en ese ámbito en Euskadi. «Somos cuasi legisladoras en la medida en que generamos acuerdos que son exigibles ante los juzgados, que son de vital importancia para regular la vida de la gente en el trabajo». «Sin nosotras las normas no iban a ser favorables ni protectoras hacia la clase trabajadora, sino todo lo contrario. La actuación de una patronal sin contrapeso es el sinónimo de la ausencia de democracia en las empresas», ha planteado.

Defensa de la inmigración

«Defendamos, pues, nuestra presencia en la negociación colectiva para proteger más y mejor a la clase trabajadora», ha proclamado Martínez como contrapeso a «posiciones inmovilistas, paralizadoras y absentistas de la negociación colectiva». Pese a ello, ha trasladado «orgullo» por su lucha a través de las movilizaciones. «Temblamos de orgullo en cada conflicto laboral que peleamos, ganemos o no, porque los que esperan que las empresas sean los nuevos paraísos de impunidad laboral, saben que nuestra sola presencia es una garantía para la democracia laboral».

El nuevo secretario general también ha hecho un alegato a favor de la inmigración. Tras postularse como un «orgulloso hijo de maquetos», ha afirmado que esos migrantes venidos de otros puntos de España «se han dejado la vida y los pulmones por este país y han contribuido a su desarrollo como el que más». «La Euskadi de mañana no se va a entender sin las personas que vienen de otros países para hacernos mejores».

Martínez también ha dedicado palabras afectusosas a Loli García. «Pasará a formar parte de nuestra historia por ser nuestra historia por ser la primera secretaria general de CCOO de Euskadi, por referenciar otro tipo de liderazgos que han sido capaces de combinar el cuidado con una impecable trayectoria», ha referido.

Capaces de ser «hegemónicos en Euskadi»

Al relevo de la central a nivel autonómico ha acudido Unai Sordo. El líder del sindicato a nivel nacional ha lanzado a su militancia a ganar espacio en las calles porque «CCOO está en disposición de ser hegemónica en la sociedad vasca». «La mayor parte de la sociedad vasca concibe hoy Euskadi, España y el mundo de una forma más parecida a nosotros y a nosotras que a como las pueden concebir los sindicatos nacionalistas. Porque este país, afortunadamente, ha cambiado para bien. Por tanto, debemos desplegarnos organizativamente para tratar de afrontar ese reto de que nuestra organización cada vez sea más fuerte en Euskadi».

Pese a ello, Sordo ha advertido de la competencia del resto de centrales en un contexto distinto al del resto de España. «Este no es el sindicato mayoritario de este país y está compitiendo con organizaciones que se organizan con una eficacia demostrada durante muchos años», ha alertado. «Nuestra organización tiene que tener todo eso en cuenta a la hora de decidir cómo nos organizamos. Si no tenemos muy claro a qué se dedica cada uno, corremos el riesgo de ser cada vez menos».