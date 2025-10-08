El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La crisis de los cribados del cáncer de mama se cobra la salida de la consejera de Salud
Imagen del apagón del pasado 28 de abril. R. C.

Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas

El regulador confiesa en un escrito a la CNMC haber detectado «variaciones bruscas de tensión» en las dos últimas semanas que «podrían tener impacto en la seguridad de suministro»

José A. González
Edurne Martínez

José A. González y Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:07

Comenta

Inesperado giro de guion de Red Eléctrica. Si hasta ahora la compañía que preside Beatriz Corredor se mostraba segura de que no habría un nuevo apagón en España ... gracias a las medidas de refuerzo puestas en marcha tras el 28 de abril, el gestor reconoce ahora que hay riesgos de sufrir otro cero energético en España si no se implementan las medidas que propone en un documento elevado a consulta pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

