El Puerto de Bilbao reduce su tráfico un 10% en lo que va de año

El Puerto de Bilbao sigue actuando como un gran termómetro para la economía vasca y aunque los datos de agosto publicados ayer manifiestan un incremento ... de la actividad comercial –se movilizaron 268.000 toneladas más que en el mismo mes del año pasado, un 11%–, en el acumulado del año las cifras de su tráfico han descendido un 10,3%.

En total, hasta el pasado mes pasaron por el puerto 21 millones de toneladas en mercancías, 2,4 millones menos que el año pasado. Una merma que se sustenta sobre todo en los graneles líquidos, que constituye el principal tipo de mercancía y que se corresponde principalmente con los combustibles de Petronor y el transporte de gas. La carga, descarga, tránsito y transbordo de estos productos han caído un 16%, hasta los 12,5 millones (2,35 menos que en los primeros ocho meses de 2024).

Crecen, en cambio, los graneles sólidos impulsados por el aumento de la actividad en el sector de la construcción. El transporte de estas mercancías, que recogen productos como el cemento y los áridos, además del coque, ha aumentado un 7% en lo que va de año y rozan ya los tres millones de toneladas.

Competencia creciente

Cabe destacar la caída continuada que mantiene el transporte de mercancías en contenedores. El pasado mes pasaron por el Puerto de Bilbao algo más de 330.000 toneladas, un 24% menos que en el mismo mes del año pasado. En el acumulado del ejercicio la caída representa un 7,4%, con 3,15 millones frente a los 3,4 de 2024 en un momento en el que otros puertos del entorno, como el de Santander, amplían su capacidad y roban clientes a las instalaciones vascas.

En toda España el tráfico portuario se ha reducido un 2,3%, con casi 370 millones de toneladas repartidas por las 28 terminales del país. Crece la actividad especialmente en Ceuta (25,5%), Las Palmas (16,7%) y Málaga (15,8%) y protagonizan las mayores caídas Marín –en Pontevedra– (pierde un 14,9%), Alicante (un 13,4%) y Tarragona (un 10,9%) con las mayores pérdidas a nivel nacional en el transporte de petróleo (9,6%) y fueloil (28,3%).