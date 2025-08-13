Los precios escalan dos décimas en Euskadi y la inflación en julio regresa al 3%

El verano, como suele ser habitual, ha tensionado los precios en Euskadi y el dato de la inflación registrado en julio recoge un aumento del ... IPC interanual de dos décimas, lo que supone escalar el 2,8% del pasado junio al 3%. Una barrera psicológica que se vuelve a rebasar cinco meses después, tras acumular tres incrementos consecutivos.

La factura de la luz y el gas se disparó en julio un 12% respecto al mismo mes del pasado año y ha tirado, junto a la vivienda, con subidas del 7,1% interanual, del incremento del coste de la vida en el País Vasco. Una tendencia a la que también han contribuido el turismo y los servicios, que elevan los precios en hoteles, cafés y restaurantes con un alza del 4% desde julio de 2024. En el caso de los servicios de alojamiento, el incremento ha sido del 7,1%.

El panorama hace que el País Vasco siga presentando una inflación superior a la de la media nacional (2,7%), aunque esta, con una subida de cuatro décimas el mes pasado, escala con más fuerza. El impacto de las medidas en la generación de electricidad tras el apagón del 28 de abril se ha dejado notar. Y es que el mayor recurso a ciclos combinados de gas para robustecer el sistema ha elevado el coste de producción. Además, en la subida del precio de la energía ha impactado un 'efecto base' por la bajada de precios que registró este sector justo el pasado año.

En cualquier caso, la tendencia apunta un parón en la senda de bajada de precios que se había venido manteniendo en los últimos dos años y el regreso al 3% de inflación, lejos del 2% que reclaman los bancos centrales para mantener los tipos de interés estabilizados. Y todo, a la espera del impacto de los aranceles de Estados Unidos aplicados desde la semana pasada con un 15% de tasa general para la UE.

En el conjunto de España subidas también hasta el 2,7%

En el conjunto del país, los precios, según los datos hechos públicos este miércoles por el Insituto Nacional de Estadística (INE), también han subido. En concreto cuatro décimas respecto al mismo mes del año pasado. El IPC acumula así dos meses seguidos con subidas alcanzando el 2,7%.

El INE ha explicado que el aumento del IPC hasta el 2,7% se debe a la subida de los precios de la electricidad, frente a la bajada de julio de 2024 y, en menor medida, al encarecimiento de los carburantes, mayor que en el mismo mes del año anterior.

En concreto, el grupo vivienda subió 2,5 puntos su tasa anual en julio, hasta el 6,7%, debido a que los precios de la electricidad aumentaron, frente a la bajada en julio del año anterior, en tanto que el grupo de transporte aumentó un punto su tasa anual, hasta el 0,2%, por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

Por comunidades autónomas, Euskadi ocupa la quinta posición. La mayor subida de precios registrada en julio se ha dado en Baleares, más expuesta al turismo, y que firmado un IPC del 3,5% interanual. Le sigue la Comunidad Valenciana, muy expuesta también a ese fenómeno, con un 3,2%, el mismo valor que Extremadura. Por encima del País Vasco también se encuentra Asturias, con un 3,1%.

Con las menores subidas de precios interanuales se encuentran Murcia (2%), Canarias (2,2%) y La Rioja, Galicia o Cataluña, las tres con un 2,3%.