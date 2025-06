El PP reprocha al Gobierno vasco no «generar un clima favorable» para la empresa

El presidente del Partido Popular vasco, Javier de Andrés, ha acusado al Gobierno vasco de «no reconocer el problema estructural que ha hecho que Euskadi ... pierda peso en el conjunto de la economía española». De Andrés, durante su intervención en el pleno monográfico de Industria que celebra el Parlamento vasco este miércoles, ha reprochado al Ejecutivo de PNV y PSE de excederse en su afán de intervenir sobre las empresas.

Para el dirigente popular, uno de los problemas para el desarrollo industrial e Euskadi es que «se basa en la intromisión permanente en cada paso que da la actividad privada y en una fiscalidad cruel». Por ello, ha pedido «suprimir trabas administrativas y reducir la hiperregulación que se extiende a cada materia de la actividad privada» y que «merma las posibilidades de desarrollo y de inversión». Además de una fiscalidad que ha calificado como «cruel».

Otro de los aspectos señalados por el PP han sido el absentismo y la conflictividad social. «¿Cómo es posible que Euskadi, con el 4,5% de la población española, acapare el 50% de las huelgas de España? Yo, desde luego, no estoy orgulloso de que esto suceda. No sé si ustedes lo están. ¿Creen que el Gobierno ha podido tener algo que ver con esto?», ha cuestionado.

Sobre la propuesta del lehendakari, que ha defendido la creación de un cupo «energético-industrial», De Andrés ha señalado que a cada problema ha presentado un plan, pero no han funcionado«. »Cuando un plan no funciona, no es un plan industrial, sino un plan de propaganda. Y yo creo que hay mucha propaganda en todo lo que hacen ustedes«, ha criticado.

«Su legado -ha concluido- es en lo social, ELA, en lo económico, la pérdida de peso y en la Administración, la intromisión en las empresas».