PNV y PSE cierran la puerta al complemento de las pensiones

Pocas sorpresas. PNV y PSE han votado este jueves en contra de la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) reivindicada por el movimiento de ... pensionistas, que en mayo presentó más de 145.000 firmas para solicitar un complemento que igualara las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional (SMI). Aunque el Parlamento vasco ha abordado la propuesta durante la votación para la toma en consideración de la ILP, ambos partidos han optado por no intervenir primando los argumentos que ya había adelantado el Ejecutivo autonómico a comienzos de mes: una renta de garantías (RGI) que ya complementa las pensiones más bajas, una modificación del sistema cuya competencia atribuyen al Gobierno central y un volumen de gasto que podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La portavoz del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH), Ana Mezo Basaras, ha abierto el debate previo a la toma de consideración de la ILP recordando los 8 años de lucha que mantiene el colectivo pensionista en Euskadi. Su intervención ha precedido esta mañana a una movilización organizada por el movimiento, que se ha manifestado durante la mañana por el centro de Vitoria. Mezo ha señalado que cerca de 100.000 pensionistas vascos perciben menos de los 1.184 euros que marca el SMI (en 14 pagas anuales), unas prestaciones por debajo de esa franja que perciben mayoritariamente las mujeres. «Nuestra petición de complemento es distinta a lo que marca el RGI, e incluye criterios como las pensiones de carácter unipersonal -y no en función de la unidad de convivencia que rige en la actualidad, esto es el resto de ingresos de otros miembros del hogar- y no tiene en cuenta el umbral de la pobreza, sino los criterios fijados para el SMI», ha argumentado.

La iniciativa ha contado, eso sí, con el respaldo de EH Bildu y Sumar. La parlamentaria de la formación abertzale, Nerea Kortajarena, ha criticado el rechazo a una iniciativa «justa y necesaria» para defender unas pensiones dignas y la existencia de mecanismos para defenderlas. «Parece que este departamento va a hacer lo de siempre, no dar cauce a esta demanda que hacen 145.000 personas. Esto deja muy poco margen a la participación ciudadana», ha lamentado, y ha señalado que se trata de un error que «no permite tender puentes con la ciudadanía». Además, Kortajarena ha puesto en valor la demanda, «porque sabemos desde hace tiempo que nuestros mecanismos de protección son limitados en este aspecto».

Por su parte, el representante de Sumar, Jon Hernández, ha puesto en valor el peso de una ILP que «que proviene directamente de la calle, la movilización y la sociedad civil. Ojalá más ILP que engrandecen la democracia», ha apuntado en su intervención.