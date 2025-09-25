El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La portavoz del movimiento de pensionistas vasco, Ana Mezo Basaras, en el Parlamento vasco. Igor Aizpuru

PNV y PSE cierran la puerta al complemento de las pensiones

El Parlamento vasco rechaza tramitar la iniciativa presentada por el movimiento de pensionistas, que sumó 145.000 firmas para fijar el suelo de las prestaciones en el SMI

Sergio LLamas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:46

Pocas sorpresas. PNV y PSE han votado este jueves en contra de la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) reivindicada por el movimiento de ... pensionistas, que en mayo presentó más de 145.000 firmas para solicitar un complemento que igualara las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional (SMI). Aunque el Parlamento vasco ha abordado la propuesta durante la votación para la toma en consideración de la ILP, ambos partidos han optado por no intervenir primando los argumentos que ya había adelantado el Ejecutivo autonómico a comienzos de mes: una renta de garantías (RGI) que ya complementa las pensiones más bajas, una modificación del sistema cuya competencia atribuyen al Gobierno central y un volumen de gasto que podría poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

