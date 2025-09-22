El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Obras de la planta Biscay Eco Aggregates en el muelle AZ1 del Puerto de Bilbao. Petronor

La planta de áridos de Petronor entrará en funcionamiento el próximo año

Las instalaciones, que acaban de iniciar se segunda fase en el Puerto de Bilbao, valorizarán el CO2 capturado para crear materiales de construcción

Sergio Llamas

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:41

La economía circular dará un paso más el próximo año en el Puerto de Bilbao. La fábrica de materiales de construcción que desarrolla Petronor junto ... a O.C.O. Technology, Biscay Eco Aggregates, y que emplea para su producción residuos de incineración y CO2 capturado en la petroquímica, ha finalizado ya los trabajos de construcción que contemplaba su primera fase y ha dado inicio al montaje de los equipamientos que estarán listos para el año que viene.

