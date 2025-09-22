La planta de áridos de Petronor entrará en funcionamiento el próximo año

La economía circular dará un paso más el próximo año en el Puerto de Bilbao. La fábrica de materiales de construcción que desarrolla Petronor junto ... a O.C.O. Technology, Biscay Eco Aggregates, y que emplea para su producción residuos de incineración y CO2 capturado en la petroquímica, ha finalizado ya los trabajos de construcción que contemplaba su primera fase y ha dado inicio al montaje de los equipamientos que estarán listos para el año que viene.

De esta manera en 2026 se pondrán en marcha unas instalaciones pioneras en el muelle AZ1, en las que se creará un árido calizo sintético que no solo valorizará el dióxido de carbono capturado durante los procesos de la refinería para reemplazar al árido natural, sino que también seguirá capturando CO2 de la atmósfera durante toda su vida útil. La iniciativa supondrá una inversión de 20 millones financiados en un 75% por Petronor y en el 25% restante por O.C.O. Technology, y contará con un préstamo de 11,5 millones concedido que Kutxabank aprobó el pasado 2 de septiembre para dar respaldo al proyecto.

Los trabajos, que arrancaron en la segunda mitad del 2024 para crear la primera planta de este tipo en la Europa continental, forman parte de un proyecto que fue seleccionado hace cuatro años dentro del programa de subvenciones Innovation Fund Small Scale. La iniciativa compitió con otras 231 propuestas y fue dotada con 3,2 millones de euros que posteriormente se vieron reforzados con otra ayuda del programa Indartu, por 1,16 millones más. Además fue reconocida por la Red Innpulso como innovación tecnológica en su VII edición.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La medida cumple con las directrices europeas y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la UE fijó en 2018, y que eran vinculantes para todos los Estados miembro, a través de un paquete legislativo sobre economía circular. Éste modifica las directivas comunitarias sobre vertederos, residuos, envases y aparatos eléctricos y electrónicos, y establece compromisos sobre el reciclaje de residuos para disminuir los vertederos en un plazo fijado. De esta forma los países se comprometen a fijar esfuerzos en lograr que este año se reciclen un 55% los residuos municipiales, y que estos alcancen un 60% en 2030 y un 65% en 2035. «La normativa, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, indica que sólo un 10% de los residuos municipales terminen en vertedero en 2035. Es en este contexto donde la industria y la tecnología se unen en esta planta para dar respuesta a una demanda de nuestra sociedad», defendieron desde Petronor y O.C.O. Technology.