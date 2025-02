Las familias dejan de aportar 10.000 millones a planes de pensiones desde el golpe fiscal del Gobierno

Los planes de pensiones individuales siguen sufriendo la decisión del Gobierno de rebajar el límite al que los partícipes pueden deducir sus aportaciones, desde los ... 8.000 euros anuales a 2.000 euros primero y, después, a los 1.500 euros actuales. Según estimaciones de Inverco, este golpe fiscal al ahorro para la jubilación ha provocado que en los últimos cuatro años -desde que entrase en vigor la primera reducción en 2021-, las familias hayan dejado de aportar más de 9.800 millones de euros a estos productos.

«Si estas limitaciones continúan, dejarán de realizarse aportaciones por importe de 2.700 millones de euros anuales», explica Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. No solo se ha esfumado buena parte del dinero nuevo que entra al sector. También cae el número de partícipes. En concreto, se perdieron 26.386 cuentas en planes de pensiones individuales el pasado año, hasta contabilizar un total de 7,3 millones, niveles de 2004.

Según los datos de la Agencia Tributaria que maneja la patronal, estas reducciones habrían afectado de una forma sensible a una gran parte de los ahorradores. En concreto, apuntan a que en los tramos medios de renta (entre 24.000 euros y 51.000 euros), donde se concentran casi la mitad de los contribuyentes que ahorran en estos productos del sistema individual, la aportación media es de entre 917 y 1.410 euros, con lo que no se pueden aplicar ningún tipo de incentivo fiscal.

Desde Inverco advierten que el problema no solo se centra en la caída del sistema, que también. Pero advierten que, al tiempo, no se está logrando estimular los planes de empleo como era el objetivo del Gobierno. Es cierto que estos productos finalizaron el año con un notable incremento del patrimonio. De hecho, en 2024, y después de 13 años, los planes de pensiones de empleo volvieron a registrar aportaciones netas positivas. En concreto, de 170 millones de euros. El único 'pero', y el más importante, es que buena parte de ese dinero corresponde al plan sectorial de la construcción, el único en firme desde la apuesta del ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para impulsar este tipo de productos que requiere la implicación de empresas y empleados.

Desde su puesta en marcha, este producto acumula 142 millones de euros y más de 622.000 partícipes. Para hacerse una idea, en total, los planes simplificados impulsados por el Ejecutivo han sumado 700.000 partícipes. Es decir, de nuevo prácticamente todo el crecimiento llega por ese único plan sectorial.

Aunque la cifra es notable, la directora general de Inverco, Elisa Ricón, recuerda que el objetivo de la ley contempla alcanzar los 13 millones de partícipes en cinco años en estos productos. De momento, supera por poco los 2 millones. «Apenas un 1% de las empresas españolas promueven los planes de pensiones para sus trabajadores», insisten desde el sector.