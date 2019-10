La patronal del metal oficializa su decisión de retomar las negociaciones López Gil, junto a la diputada de Promoción Económica, Ainara Basurko. / Efe Comunica al CRL su disposición a reunirse con los sindicatos tras la semana de huelga a inicios de mes ERLANTZ GUDE Bilbao Jueves, 17 octubre 2019, 17:01

Ya es oficial. La patronal del metal vizcaíno FVEM ha trasladado al Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi -donde las partes negocian y se levanta acta- su intención de retomar a partir de la próxima semana las conversaciones con los sindicatos sobre el convenio colectivo. Las centrales emplazaron a la patronal a mover ficha tras los cincos días de huelga que celebraron a principios de mes.

José Luis López Gil, presidente de FVEM, se ha reiterado esta mañana -en la presentación del Día de la Industria para promover el sector entre los estudiantes- en la disponibilidad patronal a desatascar un diálogo enquistado por las pretensiones sindicales. Lo que no ha aclarado es si modificará su última oferta, ya que FVEM tantea a sus asociados esta semana antes de emitir una conclusión.

Lo que la parte social considera irrenunciable es tildado de inasumible por las empresas. López Gil descartó progresos si los sindicatos no rebajan la terna de exigencias que presentaron en mayo. «Si las centrales no se mueven no habrá manera de firmar», ha abundado el dirigente patronal.