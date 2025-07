El País Vasco suma 1.900 vehículos nuevos comprados con las ayudas de los planes Moves y Menos Emisiones

Un total de 1.900 nuevos coches. Es el balance de las adquisiciones de realizadas este año en Euskadi por medio de los dos planes ... de ayudas para comprar vehículos, tanto eléctricos como de otras tecnologías. Un millar de esas solicitudes corresponden al Moves III, programa destinado exclusivamente a la compra de unidades enchufables con subvenciones de hasta 7.000 euros. Esta línea, reactivado hace dos semanas tras permanecer en 'stand by' desde el rechazo del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus el pasado enero.

A esas mil peticiones para coches se suman otras 500 para la instalación de puntos de carga. Los 900 automóviles restantes adquiridos este curso han contado, de su lado, con la línea de ayudas de hasta 3.500 euros del Gobierno vasco para comprar vehículos de cualquier motorización.

Unos planes que «funcionan» y «no se están quedando en el cajón», defendió el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi. Su «apuesta» para renovar y electrificar el parque móvil en el País Vasco «se adapta a la realidad del ciudadano medio». «Debemos ser tecnológicamente agnósticos y no tratar de imponer un coche eléctrico a quien no puede asumir su precio o no puede cargarlo». Lo «prioritario», sostuvo, es sacar de las carreteras los coches más antiguos y contaminantes y renovarlos por otros «más eficientes», de «cualquiera de las tecnologías disponibles».

Todo ello desde una «apuesta pionera por la neutralidad tecnológica». «Creemos en la neutralidad tecnológica y en sustituir un parque móvil envejecido por vehículos de última generación», incidió el responsable del Ejecutivo autonómico durante su intervención en la VI Jornada de Automoción del País Vasco desarrollada en la sede de SEA Empresas Alavesas este jueves en Vitoria. Reconoció que aún hay «margen» para la mejora, pero «vamos por buen camino». «Hay más tráfico en los concesionarios y se cierran más operaciones». Ante el reto de la descarbonización, sentenció el político jeltzale, «debemos trabajar de la mano, apoyar a nuestra industria y dar opciones a la ciudadanía».

Teniendo en cuenta estos datos, se espera que el mercado de turismos en Euskadi se cierre este curso con cerca de 28.000 matriculaciones, según Faconauto. Este registro supone un 8,5% más que en el ejercicio anterior y «consolida una recuperación sostenida desde los años más duros de la pandemia». Por provincias, a la cabeza está Álava con un incremento del 14,5%, mientras Bizkaia y Gipuzkoa presentan un aumento del 7,5%.

14,9 años de antigüedad media

Pese a estos pronósticos, la patronal de los concesionarios en España advierte del grado de envejecimiento del parque móvil en Euskadi, con una edad media de 14,9 años, medio año por encima de la media nacional. El valor más bajo en la comunidad autónoma está en el territorio vizcaíno (14,5 años), seguido del guipuzcoano (15) y el alavés (15,2).

Así, los planes de ayudas son «totalmente bienvenidas», «darlas para que con neutralidad tecnológica decidas qué energía quieres, si diésel, gasolina, híbrido, eléctrico o gas, es una buena noticia; gana el cliente y el medio ambiente», aplaudió Marta Blázquez, presidenta de Faconauto. Coincidió en que lo importante es la renovación del parque, ya que tener vehículos más antiguos y supone «un drama a nivel de seguridad vial».