Un grupo de personas hace cola para acceder a una oficina de Lanbide. Blanca Saenz de Castillo

Ocho de cada diez vascos que reciben el subsidio por desempleo supera los 50 años

Más de 16.000 en esta franja de edad recibieron el ingreso en junio, un 4% más que en 2024, lo que fija un nuevo máximo

Sergio Llamas

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:15

La búsqueda de un trabajo se complica para los mayores de 50. Se trata del grupo de edad que percibe la gran mayoría de los ... subsidios por desempleo en Euskadi. Ocho de cada diez que se entregaron en junio fue dirigido a este colectivo, lo que refleja las dificultades que sufre este grupo para regresar al mercado laboral.

