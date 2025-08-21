Ocho de cada diez vascos que reciben el subsidio por desempleo supera los 50 años

La búsqueda de un trabajo se complica para los mayores de 50. Se trata del grupo de edad que percibe la gran mayoría de los ... subsidios por desempleo en Euskadi. Ocho de cada diez que se entregaron en junio fue dirigido a este colectivo, lo que refleja las dificultades que sufre este grupo para regresar al mercado laboral.

De los 20.349 subsidios por desempleo que se entregaron en total en el País Vasco, 16.208 pagos fueron para perceptores de esta franja de edad (el 79,6% de todas las ayudas). Se trata, además, de un grupo en crecimiento. En el último año su cifra ha aumentado casi un 4%, fijando un nuevo máximo según reflejan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal Sepe.

De hecho, la gran mayoría de todos los subsidios que el Sepe reparte en Euskadi son los destinados a mayores de 52 años. Estos absorben el 71% de todos los derivados por desempleo, con 14.481 beneficiarios, un 2% más que en 2024. Se trata de una renta especial que aunque vio sus ventajas amenazadas con la entrada en vigor en noviembre de la reforma del sistema asistencial, finalmente logró mantenerse intacta fruto de la presión política vivida en el Congreso.

Su mejora radica en la cotización dirigida a la jubilación de los perceptores. En el caso los mayores de 52 se eleva al 125%. Aunque el Ministerio de Trabajo realizó un primer intento que planteaba rebajarla al 100% en la nueva reforma, finalmente tuvo que recular tras una impugnación presentada por Podemos que tumbó la iniciativa.

Así, el subsidio para mayores de 52 años mantiene esa cotización reforzada e incluye otras mejoras, como la de no agotarse a los 30 meses, algo que sí ocurre con el subsidio habitual. En cambio, su importe queda fijado en los 480 euros -el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, Iprem-, mientras que la renta normal por desempleo arranca en los 570 -el 95% del Iprem, que actualmente está fijado en 600 euros- y se va reduciendo en los semestres posteriores.

La reforma asistencial del servicio público de empleo también se cobró otro subsidio que existía hasta el año pasado y que iba destinado a mayores de 45 años, un sector en el que ya se empieza a notar la acumulación de expedientes. Así en junio los beneficiarios de entre 45 y 49 años llegaron a superar el millar personas, una cifra notable aunque se dobla ya en el siguiente tramo para los desempleados de entre 50 y 54 años (2.193).

Es entonces cuando la desigualdad entre franjas de edad se multiplica. Basta con comparar los subsidios por desempleo que acumulan todos los vascos de entre 16 y 49 años (en junio la media diaria fue de 4.141), que no suponen ni siquiera la mitad de los que absorben únicamente los mayores de 60 (en total 8.700). Aunque la tendencia es igual a la que se vive en toda España, el caso vasco representa un desequilibrio ligeramente mayor. A nivel nacional los mayores de 50 años absorben siete de cada diez partidas. En números absolutos, se entregan en total 780.000 subsidios de los que 514.800 fueron para los mayores.

Estancamiento del paro

Los datos ponen en evidencia el estancamiento en el paro que sufren los trabajadores de más edad. Basta con mirar las prestaciones contributivas por desempleo, que dan derecho a su percepción hasta dos años en función de las cotizaciones. De los 31.335 de estos ingresos que se entregaron en Euskadi el pasado junio, 11.499 fueron a los mayores de 50 por lo que este colectivo representa sólo algo más del tercio del total (el 37%).

El servicio vasco de empleo, Lanbide, ya ha tomado conciencia de lo difícil que resulta para los mayores salir de esta situación. Por eso en 2023 puso en marcha un programa para subvencionar a las empresas que contrataran a mayores de 50 años. La iniciativa, que cuenta con una partida de 2,2 millones de euros, ya se ha asentado y el pasado jueves abrió una nueva convocatoria que otorgará hasta 18.900 euros a aquellas empresas que recurran a estos trabajadores para ampliar su plantilla. Se trata, además, de unas ayudas que ponen en valor la titulación de los trabajadores, y que marcan como requisitos unos salarios mínimos acordes a su formación.