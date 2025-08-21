Así funciona el subsidio por desempleo en Euskadi

¿Cuánto se puede llegar a cobrar en un subsidio por desempleo?

Tras la reforma del sistema asistencial, aprobada en junio del año pasado y que entró en vigor el 1 de noviembre, estas rentas parten del ... 95% del Iprem, lo que supone actualmente 570 euros, 90 más de lo que se recibía hace un año.

¿Cuánto tiempo dura?

El subsidio por desempleo se puede prolongar hasta 30 meses, aunque su partida se va reduciendo. De hecho, los 570 euros se reciben solo durante los primeros seis. Entonces el cobro se reduce al 90% del Iprem, 540 euros en total, y después del primer año cae hasta un 80%, en total 480.

¿Qué diferencia hay con los subsidios para mayores de 52?

El Sepe prima la jubilación de quienes superan esta edad, por lo que se refuerza su cotización para esta causa hasta un 125%. Además, esta renta no se agota y se mantiene siempre en el 80% del Iprem, 480 euros.

¿Qué mejoras supuso la reforma del sistema asistencial?

Además de elevar las cuantías hasta los 570 euros al mes, amplía los colectivos que pueden beneficiarse de estas ayudas y les permite compatibilizarlas con un empleo a tiempo completo (un complemento que en Euskadi beneficia a más de 860 personas).

¿Qué pasa con las prestaciones?

Otra de las grandes novedades que recoge la reforma es que se puede seguir cobrando la prestación contributiva por desempleo, no solo la asistencial, cuando se accede a un trabajo por un periodo máximo de 180 días. Para ello se requieren dos condiciones: llevar un año en desempleo y cobrar un salario que no supere los 1.350 euros mensuales.