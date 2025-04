La mesa de negociación de Bridgestone finaliza sin acuerdo su cuarta reunión en Basauri

Cuarto día de huelga para los trabajadores de la planta que Bridgestone tiene en Basauri, de nuevo con un seguimiento pleno, y también cuarta mesa ... de negociación entre la plantilla y la dirección que se cierra sin acuerdos. El presidente del comité de empresa, Roberto Corral, ha denunciado que «se mantiene el bloqueo» con una compañía que sigue al pie del dedillo el calendario del ERE anunciado el pasado 1 de abril y que afectaría al 40% de la plantilla -335 de sus 831 trabajadores-, con una reducción de cinco a tres turnos de trabajo.

«No ha habido avances sobre su propuesta inicial. No se han movido ni un ápice. Lo único que nos prometen es que no tienen intención de cerrar ni esta planta, ni la de Cantabria -la de Puente San Miguel, también afectada- aunque no saben cómo lo pueden plasmar en un documento», ha resumido Corral.

Tampoco los trabajadores dan su brazo a torcer. En la reunión celebrada durante la mañana han vuelto a remarcar que no están dispuestos a alcanzar ningún acuerdo hasta que no se presente un plan industrial, ya que siguen sin reconocer la necesidad de fijar medidas traumáticas sobre una fábrica con nueve décadas de historia, y que se dedica a la creación de neumáticos para camiones y autobuses. Tal y como valoran, su principal competidor actualmente es otra industria que la compañía nipona tiene en Stargardt (Polonia), dedicada al mismo producto, pero sobre la que ahora recairía la mayor parte de la producción al suponer un menor coste.

Asamblea General

La semana pasada la parte laboral anunció tres jornadas de huelga iniciadas este jueves y que finalizarán el sábado. Este viernes por la mañana los trabajadores celebrarán una Asamblea General para acordar nuevas movilizaciones en caso de que no se llegue a un entendimiento en las próximas mesas de negociación.

Quedan tres encuentros con la dirección (que tendrán lugar el próximo día 30, el 5 de mayo y el 6 de mayo) antes de que se acabe el periodo de consultas. Si no hay acuerdos entre ambas partes se podría solicitar una prórroga de otros 15 días, aunque los empleados ya estudian cómo intensificar sus protestas en ese caso.