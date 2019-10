El Ibex-35 se hace fuerte sobre los 9.300 puntos La Bolsa de Madrid. / Efe Cellnex encabezó los ascensos, con una revalorización del 2,40% y Siemens Gamesa fue el peor, con un retroceso de casi un 3% CRISTINA VALLEJO Madrid Miércoles, 16 octubre 2019, 19:15

El Ibex-35 arrancaba la sesión con pérdidas, pero al final lograba terminarla en positivo. Al cierre se anotaba un 0,33%, para dar un último cambio en los 9.386,7 puntos. Con este discreto resultado, el selectivo español fue el mejor índice del día en el Viejo Continente, seguido de cerca por el Dax alemán (0,32%) y por el Ftse Mib de Milán (0,28%). En rojo, el peor, el Ftse 100 británico, que retrocedió un 0,61%, mientras que el Cac 40 francés se dejó un 0,09%.

En el selectivo español, Cellnex encabezó los ascensos, con una revalorización del 2,40%. A continuación se situó Bankia, que se anotó un 2,16%. Después, otros dos bancos, Sabadell, que se apuntó más de un 2%, mientras que CaixaBank se revalorizó un 1,82%. BBVA y Bankinter también ganaron más de un punto porcentual. Entre los grandes valores, el selectivo español contó con el apoyo de Inditex, Santander o Telefónica. Y, aunque más discreto, también de Repsol e Iberdrola.

En rojo, Siemens Gamesa fue el valor que más cayó, con un recorte del 2,96%. Mediaset también bajó más de dos puntos porcentuales. Ferrovial, Colonial y ACS se dejaron más de un punto porcentual. Además de éstos pocos valores más terminaron con pérdidas: Naturgy, ArcelorMittal, Aena, Endesa, IAG y Grifols.

Pendientes de la guerra comercial y el 'brexit'

Dos elementos se interpusieron en el camino de las Bolsas a lo largo de la sesión, aunque al final casi todas cerraron con ascensos. En primer lugar, la posibilidad de que el apoyo de Estados Unidos al movimiento por la democracia en Hong Kong haga descarrilar la negociación comercial con China. En todo caso, parece que no firmarán su acuerdo hasta el mes que viene, cuando Donald Trump y Xi Jinping coincidan en la cumbre Asia-Pacífico. En segundo lugar, la posibilidad de que un acuerdo entre Boris Johnson y la Unión Europea no consiga el que se entiende imprescindible apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte (DUP por sus siglas en inglés) en el Parlamento británico. Aunque la libra esterlina continuó apreciándose contra el dólar y, por esa razón, el Ftse 100 británico siguió a la baja. En todo caso, aún se está pendiente de que haya un texto que se pueda discutir el consejo europeo entre mañana y el viernes. Y, a continuación, de haber acuerdo entre la UE y el Reino Unido, ese Brexit pactado tendría que votarse en el Parlamento británico el sábado. De lo contrario, habría dos opciones: un 'brexit' sin acuerdo el 31 de octubre o su prórroga.

En Wall Street, poca fuerza en los indicadores. Al cierre de la sesión europea, el Dow Jones y el S&P 500 se encontraban prácticamente planos, mientras que el Nasdaq se dejaba cerca de un 0,25%. Allí los inversores contaron con la referencia de la publicación de los resultados de Bank of America, que fueron positivos, al igual que los de pequeños bancos, como Bank of New York Mellon o PNF Financial. Tras el cierre será Netflix la que publicará sus números del tercer trimestre.

Pero quizás a la Bolsa americana le afectó que los datos macroeconómicos que se publicaron en la sesión fueran mixtos. Así, las ventas al por menor se colocaron por debajo de lo previsto por los analistas, pero el índice de confianza de los promotores inmobiliarios superó las expectativas de los analistas. Preocupa el mal dato de ventas minoristas debido a que se asume que el consumo es el último dique de contención de la bonanza de la economía estadounidense. Pero su debilidad también puede ser la excusa para que la Reserva Federal norteamericana recorte los tipos de interés por tercera vez este año.

Divisas y materias primas

La reacción del dólar a la agenda de la sesión fue a la baja. Al cierre de la sesión europea, la moneda única avanzaba un 0,4% frente al billete verde, para colocarse el tipo de cambio en 1,1075 unidades.

El precio del oro volvió a subir. La onza, al cierre de la sesión, avanzaba un 0,5%, hasta los 1.488 dólares.

El crudo también ganaba posiciones al cierre de la sesión: el Brent se anotaba un 1,25%, hasta los 59,47 dólares. El West Texas, por su parte, se apuntaba un 1,46%, hasta los 53,58 dólares.